Илон Маск хочет создать конкурента TikTok, который закрыли в США

О возможном возвращении платформы для коротких видеороликов Vine объявил в своей социальной сети X (Twitter) Илон Маск.

Это сообщение миллиардера появилось на фоне запрета в США сети TikTok. Как пишет Газета.ру со ссылкой на издание Neowin, Маск тем самым получил уникальную возможность заполнить появившуюся нишу.

Платформа с шестисекундными видео Vine за несколько лет существования завоевала преданную аудиторию, но была неожиданно закрыта в 2017 году.

Не исключено, что функционал Vine каким-то образом будет включен в X, потому что Маск ранее заявлял о планах превратить X в универсальное приложение, которое включает широкий спектр сервисов - от обмена сообщениями и платежей до видео и других развлечений.

Впрочем, американские СМИ отмечают, что TikTok в США еще "рано хоронить", потому что компания уже объявила о работе над решением юридических и регуляторных вопросов для возобновления работы сервиса. В разблокировке TikTok в США может сыграть свою роль и новоизбранный президент Дональд Трамп.