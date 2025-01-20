В России заметно подешевели кроссоверы марки BAIC

15:39 2025-01-20
В России заметно подешевели кроссоверы марки BAIC

Эта акция касается автомобилей 2024-го года, в зависимости от марки авто цены упали от 5-ти до 10-ти тысяч долларов.

Автомобили марки BAIC до конца января предлагаются в России с прямыми скидками. Как сообщает Сarexpo.ru, снижение цены колеблется от 0,5 до 1,1 миллиона российских рублей (от 5 до 10 тысяч долларов) - в зависимости от модели и комплектации.

Но данная акция касается лишь автомобилей 2024-го года. Скидки при этом не завязаны на кредитные либо трейд-ин программы, то есть это необременительное снижение цен.

В частности, внедорожник BAIC BJ40 стал дешевле на 320-338 тысяч российских рублей (немногим более 3 тысяч долларов).

Дизельный вариант теперь стоит 3,6 миллиона российских рублей (35 тысяч долларов), a бензиновые модификации доступны по цене от 3 555 000 до 3 687 000 росийских рублей 35-36 тысяч долларов) - в зависимости от комплектации.

С апреля 2024 года снижение составляет около 800 тысяч российских рублей (около 8 тысяч долларов).

Кроссовер BAIC X35 подешевел на 203-243 тысячи российских рублей (около 2 тысяч долларов), сохранив при этом прямые скидки в размере 350 тысяч российских рублей (порядка 3,5 тысячи долларов). То есть, цены на «младшую» модель колеблются в пределах 1 670 000 - 1 817 000 российских рублей (16-18 тысяч долларов).

На кроссоверы BAIC X55 цена упала на 331-451 тысячу российских рублей (3-4 тысячи долларов), включая общий дисконт от 750 до 970 тысяч российских рублей (7-9 тысяч долларов). Теперь данная модель доступна за 2,1-2,5 миллиона российских рублей (20-20,5 тысячи долларов).

Аналогичная ситуация с BAIC X75: общие скидки составляют от 500 до 800 тысяч российских рублей (5-8 тысяч долларов), и цены на кроссовер варьируются от 2,49 до 3,0 миллионов российских рублей (24-30 тысяч долларов).

Самая большая выгода наблюдается при покупке BAIC X7, скидка там составляет 710 тысяч российских рублей (около 7 тысячи долларов), а с учётом прошлых прямых скидок превышает 1,1 миллиона российских рублей (порядка 11 тысяч долларов).

Теперь цена на этот автомобиль составляет 1,99 миллиона российских рублей (20 тысяч долларов), что почти на треть меньше, чем в начале продаж

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