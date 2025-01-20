Искусственный интеллект может по голосу выявить диабет с точностью до 71 процентов

15:56 2025-01-20
Искусственный интеллект может по голосу выявить диабет с точностью до 71 процентов

Разработка открывает новые возможности для ранней диагностики, а также доступной медпомощи больным.

Распознавать сахарный диабет по голосу научился искусственный интеллект. Ученые установили, что болезнь влияет на нервную и дыхательную системы, и это отражается на голосовых характеристиках.

Алгоритм анализирует изменения высоты и амплитуды звука, незаметные для человеческого слуха, при этом с точностью до 71 процента определяет диабет у мужчин и до 66 процентов - у женщин, сообщает ecopravda.ru.

Сахарный диабет является хроническим заболеванием, которым страдают 540 миллионов человек во всем мире. К 2045-му году данная цифра может возрасти до 783 миллионов.

Болезнь приводит к повреждению нервов и мышц, которые отвечают за голос, это делает диагностику возможной с помощью современных технологий.

В рамках исследования проанализировано 607 голосовых записей. Лучше всего методика сработала у пациентов старше 60 лет, особенно у людей, страдающих гипертонией.

Разработка открывает новые возможности для ранней диагностики, а также доступной медпомощи. Правда, ученым еще предстоит адаптировать технологию для разных языков и культур.

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