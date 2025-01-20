Выпуск бестселлера Kia Rio возобновили в России под новым брендом

На «Автомобильном заводе АГР» (бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге) возобновлен выпуск авто, знакомый многим российским водителям, однако - под новым брендом и с рядом изменений, пишет zr.ru.

Речь идёт о Kia Rio, который возвращается на конвейер, хотя слегка и видоизменённым. Завод уже приступил к сборке седанов (Solaris KRS), а также кросс-версий хэтчбеков (Solaris KRX).

По данным источников издания, уже собрано около двух десятков готовых хэтчбеков. Компания Петерформ, кроме того, поставила на завод большую партию кузовных комплектов: 120 для Solaris KRS и 60 для Solaris KRX.

Сборка этих комплектов, как ожидается, завершится в ближайшие дни, что позволит увеличить количество готовых автомобилей. Всего в ближайшее время с конвейера сойдут около 200 автомобилей.