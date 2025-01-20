Суд в Иране приговорил к смертной казни поп-звезду

16:41 2025-01-20
Суд в Иране приговорил к смертной казни поп-звезду

Ранее певца осудили на 5 лет тюремного заключения за богохульство и оскорбление пророка Мухаммеда, но прокурора это решение не удовлетворило.

Популярный иранский певец Амир Хоссейн Магсудлу, который известен, как Таталу, судом Ирана приговорен к смертной казни за богохульство и оскорбление пророка Мухаммеда, сообщает Взгляд.ру со ссылкой на Etemad.

Ранее певца осудили на 5 лет тюремного заключения, но прокурора это решение не удовлетворило, и он подал апелляцию, передает RT. 

При повторном рассмотрении дела наказание ужесточили. В приговоре суда говорится: «Дело было возобновлено. Обвиняемый на этот раз был приговорен к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда».

Суд счел оскорбление пророка серьезным преступлением, которое заслуживает такого сурового наказания.

У Таталу еще остается возможность обжаловать решение суда, пишет издание.

Инга Райтова
16:23

Инга Райтова

Выпуск бестселлера Kia Rio возобновили в России под новым брендом
Выпуск бестселлера Kia Rio возобновили в России под новым брендом «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге запустил производство Solaris KRS и Solaris KRX.
Инга Райтова
16:07

Инга Райтова

В США создали грузовой электроскутер Lightfoot, работающий от солнечной батареи
В США создали грузовой электроскутер Lightfoot, работающий от солнечной батареи Фотоэлементы в солнечную погоду могут обеспечить скутер энергией на 30 километров пути.
Инга Райтова
15:56

Инга Райтова

Искусственный интеллект может по голосу выявить диабет с точностью до 71 процентов
Искусственный интеллект может по голосу выявить диабет с точностью до 71 процентов Разработка открывает новые возможности для ранней диагностики, а также доступной медпомощи больным.
Инга Райтова
15:39

Инга Райтова

В России заметно подешевели кроссоверы марки BAIC
В России заметно подешевели кроссоверы марки BAIC Эта акция касается автомобилей 2024-го года, в зависимости от марки авто цены упали от 5-ти до 10-ти тысяч долларов.
Инга Райтова
16:41

Инга Райтова

Илон Маск хочет создать конкурента TikTok, который закрыли в США
Илон Маск хочет создать конкурента TikTok, который закрыли в США Речь идет о возрождении платформы Vine, которая за несколько лет существования завоевала преданную аудиторию, но была неожиданно закрыта в 2017 году.
Инга Райтова
16:33

Инга Райтова

Обанкротился стартап, который планировал поставлять для NASA шаттлы
Обанкротился стартап, который планировал поставлять для NASA шаттлы Компания Canoo успела выпустить только фургон MPV LDV 190, предназначенный для почтовой службы США.
Новости СМИ2