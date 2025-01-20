Суд в Иране приговорил к смертной казни поп-звезду

Популярный иранский певец Амир Хоссейн Магсудлу, который известен, как Таталу, судом Ирана приговорен к смертной казни за богохульство и оскорбление пророка Мухаммеда, сообщает Взгляд.ру со ссылкой на Etemad.

Ранее певца осудили на 5 лет тюремного заключения, но прокурора это решение не удовлетворило, и он подал апелляцию, передает RT.

При повторном рассмотрении дела наказание ужесточили. В приговоре суда говорится: «Дело было возобновлено. Обвиняемый на этот раз был приговорен к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда».

Суд счел оскорбление пророка серьезным преступлением, которое заслуживает такого сурового наказания.

У Таталу еще остается возможность обжаловать решение суда, пишет издание.