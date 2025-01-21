В американском штате Аризона обнаружили останки гигантского хищного птерозавра

Ученые из штата Аризона рассказали, что обнаружили окаменелые останки крылатого ящера, который обитал на Земле около 160 миллионов лет назад, сообщает со ссылкой на журнал PNAS.



"Размах крыльев такого существа достигал восьми метров, что сопоставимо с небольшим частным самолетом, - поделился руководитель исследования, профессор палеонтологии Брайс Хоторн.



На останки доисторического животного группа геологов наткнулась случайно во время экспедиции в каньоне Чейз, что в штате Аризона.

Найденный образец представляет почти полностью сохранившийся скелет птерозавра, в том числе - хорошо уцелевший череп длиной 1,2 метра.