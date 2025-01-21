Трамп отменил указ Байдена по всеобщей электрификации автомобилей в США

Указ об отмене так называемого «мандата на электромобили», принятый при Байдене, подписал Дональд Трамп. По словам нового Президента США, потребитель должен сам сделать свой выбор между автомобилем с ДВС и электроавтомобилем.

Этот указ заключается в том, что Америка больше не будут стремиться к тому, чтобы половина проданных новых автомобилей к 2030-му году была электрической.

Новый лидер США считает, что каждый человек вправе решить, на чем ему ездить. По этой причине сворачиваются целые программы, направленные на развитие электрификации транспорта.

К примеру, будут отменены субсидии, в том числе и налоговая льгота на электромобили в размере 7500 долларов.

Будет приостановлено также финансирование общенациональной сети зарядных станций для электромобилей.

Как напоминает Аbw.by, Байден еще в 2021-м году выделил на их создание 7,5 миллиарда долларов, рассчитывая, что к 2030 году сеть зарядных станций достигнет 500 000.