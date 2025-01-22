В США приговоренный к смерти заключенный заказал себе последний ужин на 29 000 калорий

17:42 2025-01-22
В США приговоренный к смерти заключенный заказал себе последний ужин на 29 000 калорий

В меню преступника вошли 2 пиццы, упаковки сыра и соусов, чипсы, перец халапеньо, картофель фри, мороженое, коктейли и газировка.

Гэри Карл Симмонс, приговоренный в США к смертной казни за похищение, изнасилование и умышленное убийство, поставил настоящий гастрономический рекорд, заказав себе последний перед вынесением приговора ужин.

Преступника по прозвищу «Мясник» казнили 20 июня 2012-го года в Mississippi State Penitentiary после 15 лет заключения. 

Как уточняет Сhicago24online.com, Симмонс заказал еду на 29 000 калорий - это самый обильный ужин в истории американских тюрем. 

В частности, в его меню вошли: 2 пиццы - одна с грибами, луком, перцем халапеньо и пепперони, другая с тремя видами сыра, оливками, сладким перцем, помидорами, чесноком и итальянскими колбасками.

Он также заказал 10 упаковок по 8 унций сыра пармеза и столько же упаковок по 8 унций соуса ранч, одну большую упаковку чипсов, 8 унций соуса из перца халапеньо и 4 унции нарезанного перца халапеньо.

К этому заказу Симмонс добавил большую порцию картофеля фри из McDonald’s - с дополнительным кетчупом и майонезом, по 2 порции клубничного мороженого и клубничных молочных коктейля, а также 2 банки газировки со вкусом вишни.

Сообщается, что заключенный не смог все съесть и остановился примерно на середине. Через полтора часа после того, как заказ был доставлен, казнь была приведена в исполнение.

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