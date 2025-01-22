GM заявил об отзыве почти 3 тысяч электромобилей Chevrolet Equinox

18:24 2025-01-22
GM заявил об отзыве почти 3 тысяч электромобилей Chevrolet Equinox

Программное обеспечение модуля тормозной системы может работать некорректно, что увеличивает риск аварии.

2890 единиц Chevrolet Equinox EV 2025-го года с полным приводом отзывает General Motors из-за неисправности адаптивного круиз-контроля.

Как сообщает 32cars.ru, Национальная администрация безопасности дорожного движения США заявила о том, что программное обеспечение модуля тормозной системы может работать некорректно, круиз-контроль по этой причине не задействует тормоза, что увеличивает риск аварии.

Программное обеспечение дилеры GM должны обносить бесплатно. Для этого владельцам рекомендуется в ближайшее время посетить СТО.

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