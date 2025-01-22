Новый Орлеан в США накрыла мощнейшая за последние 60 лет снежная буря

18:35 2025-01-22
Новый Орлеан в США накрыла мощнейшая за последние 60 лет снежная буря

Штат Луизиана такой пурги не видел с 1963-го года, жителей просят не покидать дома, пока не улучшится погода.

Небывалая по силе снежная буря накрыла Новый Орлеан в США. Как сообщает Лента.ру, штат Луизиана такой пурги не видел с 1963-го года.

Мощный снегопад всего за один день нанес более 10 сантиметров снега. Данный показатель превысил рекорд 60-летней давности, когда в Международном аэропорту Луи Армстронга за сутки выпало 7 сантиметров осадков.

Белые хлопья припорошили пальмы, и местные жители, прежде никогда не видевшие снега, в изумлении вышли на улицы. 

Сила шквалистого ветра при этом - 20 метров в секунду. На время метели школы и предприятия прекратили работу, жителей штата просят не выходить из дома.

Многие автомагистрали из-за непогоды перекрыты. Уточняется, что на восстановление движения по некоторым дорогам может уйти больше двух дней.

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