Бренд Avatr обещает россиянам пожизненную гарантию на авто

Официальный старт продаж Avatr 11 ожидается в России. Как сообщает Мотор.ру, компания может предоставить водителям этой страны пожизненную гарантию на свои авто.

Китайский электрический кроссовер представлен сразу в трех комплектациях. Заднеприводная версия авто, в частности, имеет батарею CATL емкостью 90 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 575 километров.

В комплекте имеются 21-дюймовые колеса из легкого сплава, подогрев всех стекол и светодиодная оптика по всему периметру, а также - мультимедийный экран размером в 15,6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Полноприводная модель иметт 2 электродвигателя общей мощностью 578 л.с. и аккумуляторы на 116,79 кВт⋅ч. Запас ее хода – 625 километров. К стандартной комплектации добавлены диски размером 22 дюйма и электропривод спойлера.

Флагманскую версию отличает наличие раздельных капитанских кресел на заднем ряду, при этом она сохраняет технические характеристики ближе к средней модификации.

Компания для всех версий Avatr 11гарантирует пожизненную поддержку. Подробности условий обещают раскрыть в преддверии официального запуска.

Автомобили Avatr, которые официально продаются в Беларуси, имеют заводскую гарантию на пять лет либо 120 000 километров, пишет Аbw.by.