В российские «КамАЗы» внедрили голосовых помощников

Умный голосовой помощник появился в грузовиках «КамАЗ» поколения К5, сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу «КамАЗа».

«Водители отныне смогут во время движения давать голосовые команды по управлению климатической системой, запрашивать текущие параметры транспортного средства (скажем, уточнить нагрузку на мост), запускать нужные приложения», - отмечается в сообщении.

С помощью голосового помощника водители также могут звонить и отвечать на телефонные вызовы.

А еще - узнать дату и время, поменять музыку и громкость звука, играть в города и так далее.

Кроме того, голосовое управление поможет водителю не терять фокус на дорожной ситуации и в итоге будет способствовать повышению безопасности на дорогах.

Выпуск автомобилей со встроенным голосовым помощником стартовал в 2025-м году.

Этот функционал будет и в машинах, выпущенных после второго квартала 2023-го года включительно.