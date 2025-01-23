Уходя на работу, мать из США запирала детей в подвале, а одного из них приковывала наручниками

Именно так 33-летняя Чаззити Канделарио оправдывается перед полицейскими, обвинившими её в жестоком обращении с детьми.

Уходя на работу, мать семейства запирала отпрысков в подвале, а 11-летнего сына (видимо, самого хулиганистого) и вовсе приковывала наручниками к тяжёлому баку, в котором хранилось масло.

Обо всех этих странных наказаниях дети рассказали в полиции.

Как бы Чаззити ни оправдывалась, ей было предъявлено несколько обвинений.

В полиции уверены, что даже самые непослушные детишки не должны подвергаться подобному обращению.

Тем более, что мать никогда никого не просила о помощи, а решила справляться с родительскими проблемами самостоятельно, причём слишком жёстким способом.

---

В прошлом к людям с необычными физическими особенностями относились жестоко

Их часто высмеивали, боялись и считали посланниками тёмных сил.

В Англии XV века даже придумали особое развлечение: так называемых уродов выставляли на показ для всеобщего веселья.

Со временем такие шоу стали прибыльным бизнесом и собирали толпы зрителей.

В XIX веке знаменитый шоумен Финеас Барнум решил возродить этот жанр.

Он собрал труппу людей с яркими внешними особенностями, создав невероятное шоу, которое вызывало смешанные чувства.

В Англии к концу XIX века интерес к таким представлениям угас: наука развенчала мифы о демонах, и люди стали понимать, что эти артисты — просто больные люди.

Платить за такое зрелище стало считаться негуманным.

Однако в Америке популярность подобных шоу сохранялась дольше.

В 1932 году режиссёр Тод Браунинг даже снял фильм «Уродцы», который шокировал зрителей настолько, что его пришлось урезать.

Несмотря на жестокость индустрии, многие артисты смогли обеспечить себе достойную жизнь благодаря таким шоу.

Они заключали контракты, получали хорошие деньги и могли создавать семьи.

Джонни Эк

Американский артист Джонни Эк обладал удивительными талантами.

Несмотря на физические ограничения (у него не развилась нижняя часть тела), он стал успешным художником, музыкантом, фотографом, гимнастом и даже автогонщиком.

В цирке он представлялся как человек без нижней половины туловища, а его выступления с братом-близнецом Робертом поражали публику.

Джейн Барл (Леди Ольга)

Джейн Барл, известная как бородатая женщина, начала свою карьеру, когда мать продала её в цирк.

Несмотря на тяжёлое начало жизни, она стала знаменитостью под сценическим именем Леди Ольга.

Она гастролировала с различными цирковыми труппами, а её борода достигала 30 см.

Джейн побывала замужем четыре раза и сумела построить свою жизнь несмотря на трудности.

Шлицы

Шлицы, мальчик с микроцефалией, стал известным артистом цирка.

Его необычная внешность сделала его знаменитостью, но при этом он был добрым и отзывчивым человеком.

Несмотря на трудности, он продолжал выступать до конца жизни, оставив яркий след в истории цирка.

Сёстры Хилтон

Сиамские близнецы Дейзи и Виолетта Хилтон родились в Англии и с детства выступали на сцене.

Они страдали от жестокого обращения опекунов, но смогли обрести свободу и построить успешную карьеру.

Джозеф Меррик (Человек-слон)

История Джозефа Меррика — одна из самых трогательных.

Из-за редких заболеваний его внешность была сильно деформирована.

Несмотря на это, он оказался интеллигентным и добрым человеком, вдохновившим множество произведений искусства.

Минни Вулси

Минни Вулси, девочка с редким синдромом, начала свою цирковую карьеру, обретя славу как Минни Ха-Ха.

Её выступления, несмотря на начальную жестокость, позволили ей найти своё место в жизни.

Элла Харпер

Элла Харпер, известная как «девочка-верблюд», была вынуждена передвигаться на четвереньках из-за редкого заболевания.

Её карьера в цирке началась в 12 лет, но вскоре она покинула сцену ради образования и попыталась построить обычную жизнь.

Принц Рандиан

Человек-змея, или Принц Рандиан, страдал от синдрома Тетра-Амелии, но сумел достичь невероятных успехов.

Он выступал в цирке, демонстрировал гимнастические трюки, а также проявлял себя в других сферах, включая искусство.

Эти люди, несмотря на испытания, стали символами силы и стойкости.