Испанцы пришли в ресторан KFC за бесплатной картошкой с чемоданами и тумбочками

В «KFC» пересмотрели рецепт картошки-фри, сделав её ещё вкуснее, так что люди, которые годами ели картошку по старой рецептуре, оказались достойны компенсации.

Именно так заявили представители ресторана, разославшие своим самым преданным фанатам промокоды.

Каждый счастливчик, получивший код, мог явиться в «KFC» и набрать бесплатной картошки-фри.

В письмах говорилось, что не нужно стесняться и можно взять с собой самую вместительную тару, чтобы унести побольше халявы.

Любители фастфуда расстарались.

Они шли в рестораны с большими коробками, сумками-тележками и даже чемоданами.

Один чудак и вовсе притащил с собой тумбочку, в итоге набив ящики доверху вкусной закуской.

Акция получилась и сытной, и весёлой.