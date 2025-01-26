Билл Гейтс: развод с бывшей женой Мелиндой «был ошибкой, о которой я больше всего сожалею»

«Я советовал Мелинде быть немного спокойнее, чем моя мать, но мы оба были довольно целеустремлёнными», — сказал он изданию, размышляя о том, как он пытался сделать свой брак похожим на брак своих родителей.

«Я проводил с детьми больше времени, чем мой отец, но соотношение всё равно было 10:1, и Мелинда делала для детей почти всё. Мы отлично проводили время», -добавил Гейтс.

Билл сказал, что, по его мнению, «есть что-то чудесное в том, чтобы провести всю свою взрослую жизнь с одним человеком», особенно когда у вас общие дети, а также приятные воспоминания и совместные проекты.

«Когда мы с Мелиндой познакомились, я был довольно успешен, но не до смешного — это произошло за то время, что мы были вместе», — сказал он The Times of London.

«Так что она многое пережила вместе со мной. Когда мы развелись, это было тяжело, а потом она приняла решение уйти из фонда — я был разочарован тем, что она выбрала уход».

Бывшая пара впервые встретилась в 1987 году, когда Мелинда стала менеджером по продуктам в Microsoft, и в 1994 году они поженились на Гавайях.

В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс — некоммерческую организацию, занимающуюся борьбой с глобальной бедностью и болезнями.

После их развода 60-летняя Мелинда ушла из фонда в мае 2024 года.