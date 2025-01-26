Внучка Одри Хепбёрн, похожая на неё как две капли воды, Эмма Феррер, дебютировала в мире искусства

Бывшая модель вошла в мир искусства десять лет назад, и после упорной работы её сольный арт-дебют будет представлен в галерее Sapar Contemporary в Трайбеке на Норт-Мур-стрит до середины февраля.

На фотографии она позирует со своими мифическими картинами в средневековом стиле, а также делится подробностями из интервью для Vogue.

Одри Хепбёрн была символом юности, радости, цветения. В начале 50-х она впорхнула в Голливуд и потрясла всех своей лёгкостью, приземлённостью и своей красотой.

В Голливуде появились новые звёзды: Киану Ривз, Брэд Питт, Дрю Берримор. С обложек теперь не сходили их счастливые лица.

Кинематограф изменился и найти там себе место становилось всё сложнее.

«Чем старше становишься, тем больше приходится отказываться от неуместных или пугающих ролей».

Одри и раньше была разборчива в ролях. Ничего слишком провокационного, слишком новаторского.

Она воплощала в себе Старый Голливуд с его кодексом нравственности, юмором, элегантностью.

Одри уговаривали написать мемуары, но она наотрез отказывается, потому что не хочет обсуждать свою личную жизнь.

Единственная книга, за которую она берётся – «Сады мира», как дань уважения её давнему хобби, садоводству.

Постепенно она теряет друзей, один за другим они уходят из жизни.

Одри понимает, что у неё осталось не так много времени с теми величайшими метрами, с которыми она работала в молодости.

Так что, она начинает всё чаще появляться на гала-концертах и благотворительных ужинах, чтобы не упустить ни одну секунду общения с ними.

Одри решила ничего не делать с лицом, когда оно начало показывать признаки старения.

Она оставалась такой же грациозной и утончённой, только теперь с морщинками, но энергии в ней было не меньше, чем раньше, только теперь не к чему её применить.

Она могла бы дальше работать в кино, но ведь она хотела быть не только известной и богатой, но и полезной.