Россиянки стали массово избавляться от накаченных губ и силиконовой груди

Большинство пациентов российских клиник просят исправить прежние работы косметологов, отметил пластический хирург Игорь Короткий в беседе с «Коммерсантом».

Косметолог-дерматовенеролог Алёна Заварыка обратила внимание, что россиянки, которые раньше прибегали к филлерам для увеличения губ больше не делают новые инъекции.

Также какое-то время модной считалась процедура, которая позволяла избавиться от мимики. Теперь такая методика стала неинтересна россиянкам, уточнила медик.

Американское общество пластических хирургов заявило, что последние 2 года клиники по-прежнему пользуются большим спросом, однако многие клиенты предпочитают естественные перемены во внешности.

Сейчас существуют операции, которые незаметно улучшают внешний вид.

По мнению хирурга и профессора Георгия Карапетяна, подобные процедуры будут ещё долго популярны среди россиян.