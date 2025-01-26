Россиянки стали массово избавляться от накаченных губ и силиконовой груди

18:05 2025-01-26
Россиянки стали массово избавляться от накаченных губ и силиконовой груди

Сейчас, чаще всего девушки хотят уменьшить губы из-за того, что их сделали слишком большими, и удалить импланты молочной железы.

Большинство пациентов российских клиник просят исправить прежние работы косметологов, отметил пластический хирург Игорь Короткий в беседе с «Коммерсантом».

Косметолог-дерматовенеролог Алёна Заварыка обратила внимание, что россиянки, которые раньше прибегали к филлерам для увеличения губ больше не делают новые инъекции.

Также какое-то время модной считалась процедура, которая позволяла избавиться от мимики. Теперь такая методика стала неинтересна россиянкам, уточнила медик.

Американское общество пластических хирургов заявило, что последние 2 года клиники по-прежнему пользуются большим спросом, однако многие клиенты предпочитают естественные перемены во внешности.

Сейчас существуют операции, которые незаметно улучшают внешний вид.

По мнению хирурга и профессора Георгия Карапетяна, подобные процедуры будут ещё долго популярны среди россиян.

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