16-летний школьник из Брянска украл у мамы $10к, лежавшие в старом чайнике и потратил

14:43 2025-01-28
16-летний школьник из Брянска украл у мамы $10к, лежавшие в старом чайнике и потратил

Потратил он эти деньги бездумно - как некоторые говорят, на лучшую жизнь в течение 10 дней.

Конкретно: 

— Купил брендовую одежду. 
— Снял несколько номеров в гостишках, в которых оплачивал ещё и SPA-процедуры. 
— Устроил тусы для своих корешей. 
— Купил iPhone 16 Pro и кучу других гаджетов. 
— Оплачивал премиальное такси (передвигался только на нём). 
— Внёс депозит для проведения банкета со своими корешами в одном из гостиничных комплексов. 

На момент задержания у него осталось всего $100.

В качестве вещдока у него забрали новенький телефон. По законам матушки ему грозят домашний арест и ремень.

 

Новый туристический тренд россиян — БЕЛАРУСЬ.

По информации Mash, число отдыхающих из Необъятной выросло в три раза в каникулы. 

На новогодние нашенькие устремились в братскую республику кушац драники и пить хреновуху с наливками.

Чаще всего ездили в Беловежскую пущу, поместье белорусского Деда Мороза, замки и музеи. И облюбовали санатории с аквапарками. 

Беларусь привлекает вкусной кухней, демократичным ценником, местным алкогольным раздольем — со слов фанатов Блр, в республике крутые наливки, пиво и бальзамы.

Плюс — богатая ночная жизнь, например в Минске.

В братскую страну возят и школьников на экскурсии — в программу для зумеров добавили завод БЕЛАЗ.

 

Украинские мошенники запустили очередную схему развода.

Они начали ПРИСЫЛАТЬ россиянам деньги.

Но есть нюансик: в комментарии к переводу дети собак вписывают благодарность "за помощь ВСУ".

Далее скринят платёжку, угрожают получателю слить её в ФСБ и обещают уголовное дело за финпомощь врагу.

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