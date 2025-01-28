16-летний школьник из Брянска украл у мамы $10к, лежавшие в старом чайнике и потратил

Конкретно:
— Купил брендовую одежду.
— Снял несколько номеров в гостишках, в которых оплачивал ещё и SPA-процедуры.
— Устроил тусы для своих корешей.
— Купил iPhone 16 Pro и кучу других гаджетов.
— Оплачивал премиальное такси (передвигался только на нём).
— Внёс депозит для проведения банкета со своими корешами в одном из гостиничных комплексов.
На момент задержания у него осталось всего $100.
В качестве вещдока у него забрали новенький телефон. По законам матушки ему грозят домашний арест и ремень.
Новый туристический тренд россиян — БЕЛАРУСЬ.
По информации Mash, число отдыхающих из Необъятной выросло в три раза в каникулы.
На новогодние нашенькие устремились в братскую республику кушац драники и пить хреновуху с наливками.
Чаще всего ездили в Беловежскую пущу, поместье белорусского Деда Мороза, замки и музеи. И облюбовали санатории с аквапарками.
Беларусь привлекает вкусной кухней, демократичным ценником, местным алкогольным раздольем — со слов фанатов Блр, в республике крутые наливки, пиво и бальзамы.
Плюс — богатая ночная жизнь, например в Минске.
В братскую страну возят и школьников на экскурсии — в программу для зумеров добавили завод БЕЛАЗ.
Украинские мошенники запустили очередную схему развода.
Они начали ПРИСЫЛАТЬ россиянам деньги.
Но есть нюансик: в комментарии к переводу дети собак вписывают благодарность "за помощь ВСУ".
Далее скринят платёжку, угрожают получателю слить её в ФСБ и обещают уголовное дело за финпомощь врагу.
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