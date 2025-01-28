Метатель молота убил человека, трагедия на школьных соревнованиях в США

22:46 2025-01-28
Метатель молота убил человека, трагедия на школьных соревнованиях в США

Отец одного из участников турнира закрыл своим телом жену и сына На школьных соревнованиях по лёгкой атлетике в США.

Турнир проходил на территории Университета Колорадо.

Организаторы сообщили, что когда один из спортсменов бросил молот, он перелетел через специальное ограждение и ударил зрителя.

Вес такого инструмента составляет от 4 до 7 кг во взрослых соревнованиях – он представляет собой металлический шар со стальной проволокой и специальной рукоятью.

В результате инцидента пострадал 57-летний Уэйд Лэнгстон, отец другого участника соревнований.

Он погиб, закрыв своим телом жену и сына.

Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим, – сказала ректор Университета Дженнифер Собанет.

Смертельные случаи на легкоатлетических соревнованиях происходят редко, но они бывают.

Обычно они связаны с метательным инвентарём.

На соревнованиях в 2017 году молот так же убил одного из студентов колледжа Уитон в штате Иллинойс.

А ещё раньше, в 2005-м, ядро стало причиной гибели судьи во время тренировки на чемпионате США.

«Мы глубоко потрясены этим ужасным происшествием и делаем всё возможное, чтобы помочь всем пострадавшим», — заявила ректор университета Дженнифер Собанет.

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