Квентин Тарантино не вернется к кино до 2026 года

Новая часть сериала расскажет о состоятельных людях, приехавших на отдых в Таиланд.

Однако вместо беззаботных развлечений их будет ждать история, полная криминала и жестокости.

Суд в Севастополе назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей за пропаганду отказа от деторождения в социальных сетях.

Правоохранители установили, что 29-летняя женщина публиковала мизантропические посты, среди которых были и высказывания о привлекательности отказа от деторождения.

При этом, когда в силу вступил закон о запрете на пропаганду идеологии чайлдфри, женщина не стала удалять эти материалы со своей страницы, оставив их в открытом доступе, уточнили представители ведомства.

В связи с этим в отношении нее составили административный протокол по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.

Хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского достали из желчного пузыря москвички 40 камней.

Пациентка несколько лет страдала от желчнокаменной болезни и терпела боль, но не решалась на операцию из-за страха, пояснили в ведомстве.

Однако на очередном обследовании врачи обнаружили внутри нее более 40 камней.

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве двух человек общеопасным способом в ТиНАО.

Инстанция удовлетворила таким образом ходатайство органов предварительного расследования, заключив Александра Бондаря, обвиняемого по статье "Убийство", под стражу на два месяца.

Он будет находиться под арестом до 31 марта.

Правоохранители установили, что Бондарь, находясь в строительной бытовке, расположенной на стройплощадке жилого дома, во время распития алкоголя начал ссориться с двумя своими знакомыми.

Словесная перепалка переросла в драку.

Затем обвиняемый вышел из помещения, после чего поджог легковоспламеняющейся жидкостью бытовку, где в тот момент спали его оппоненты.

Мужчины погибли на месте происшествия из-за полученных травм.

В ГД не поддержали идею вернуть школьные дискотеки для создания романтических условий.

Таким образом парламентарий прокомментировала соответствующую инициативу директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения России Натальи Агре.

"Давайте уже сразу устанавливать норматив по количеству младенцев в классе, так и быть, к выпускному. Или автоматом 200 баллов к ЕГЭ школьнице-маме. Это ирония, конечно. Уважаемые взрослые, остановитесь", – призвала Горячева.

По словам депутата, нет необходимости создавать романтический контекст, поскольку школьники могут сделать это самостоятельно. Она подчеркнула, что старшему поколению необходимо задуматься о том, как сделать "эту романтику более осознанной, здоровой", и позаботиться о том, чтобы она "не ломала жизни ребят".

В свою очередь, профессор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов счел, что в возвращении школьных дискотек нет ничего плохого.