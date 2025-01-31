Квентин Тарантино не вернется к кино до 2026 года

18:25 2025-01-31
Квентин Тарантино не вернется к кино до 2026 года

Он планирует отдыхать как минимум до 2026 года. По словам Тарантино, он хочет подождать, пока его сын не повзрослеет.

Новая часть сериала расскажет о состоятельных людях, приехавших на отдых в Таиланд.

Однако вместо беззаботных развлечений их будет ждать история, полная криминала и жестокости.

 

Суд в Севастополе назначил женщине штраф в размере 50 тысяч рублей за пропаганду отказа от деторождения в социальных сетях.

Правоохранители установили, что 29-летняя женщина публиковала мизантропические посты, среди которых были и высказывания о привлекательности отказа от деторождения.

При этом, когда в силу вступил закон о запрете на пропаганду идеологии чайлдфри, женщина не стала удалять эти материалы со своей страницы, оставив их в открытом доступе, уточнили представители ведомства.

В связи с этим в отношении нее составили административный протокол по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения.

 

Хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского достали из желчного пузыря москвички 40 камней.

Пациентка несколько лет страдала от желчнокаменной болезни и терпела боль, но не решалась на операцию из-за страха, пояснили в ведомстве.

Однако на очередном обследовании врачи обнаружили внутри нее более 40 камней.

 

Троицкий районный суд Москвы избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве двух человек общеопасным способом в ТиНАО.

 

Инстанция удовлетворила таким образом ходатайство органов предварительного расследования, заключив Александра Бондаря, обвиняемого по статье "Убийство", под стражу на два месяца.

Он будет находиться под арестом до 31 марта.

Правоохранители установили, что Бондарь, находясь в строительной бытовке, расположенной на стройплощадке жилого дома, во время распития алкоголя начал ссориться с двумя своими знакомыми.

Словесная перепалка переросла в драку.

Затем обвиняемый вышел из помещения, после чего поджог легковоспламеняющейся жидкостью бытовку, где в тот момент спали его оппоненты.

Мужчины погибли на месте происшествия из-за полученных травм.

 

В ГД не поддержали идею вернуть школьные дискотеки для создания романтических условий.

Таким образом парламентарий прокомментировала соответствующую инициативу директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства просвещения России Натальи Агре.

"Давайте уже сразу устанавливать норматив по количеству младенцев в классе, так и быть, к выпускному. Или автоматом 200 баллов к ЕГЭ школьнице-маме. Это ирония, конечно. Уважаемые взрослые, остановитесь", – призвала Горячева.

По словам депутата, нет необходимости создавать романтический контекст, поскольку школьники могут сделать это самостоятельно. Она подчеркнула, что старшему поколению необходимо задуматься о том, как сделать "эту романтику более осознанной, здоровой", и позаботиться о том, чтобы она "не ломала жизни ребят".

В свою очередь, профессор института педагогики и психологии образования Московского городского педагогического университета Борис Куприянов счел, что в возвращении школьных дискотек нет ничего плохого.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
22:46

admin

Метатель молота убил человека, трагедия на школьных соревнованиях в США
Метатель молота убил человека, трагедия на школьных соревнованиях в США Отец одного из участников турнира закрыл своим телом жену и сына На школьных соревнованиях по лёгкой атлетике в США.
admin
22:39

admin

В Бресте 85-летний водитель наехал на женщину и скрылся
В Бресте 85-летний водитель наехал на женщину и скрылся Авария произошла 28 января примерно в 13.00 часов. предварительно установлено, что 85-летний водитель «Хонды» на перекрестке улицы Маяковского с улицей Комсомольской поворачивал направо и не пропустил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
admin
22:34

admin

Создателя петиции о выходе Калифорнии из состава США нашли мертвым
Создателя петиции о выходе Калифорнии из состава США нашли мертвым По имеющейся информации, тело мужчины нашли во дворе его собственного дома. Предположительная причина смерти - самоубийство.
admin
14:43

admin

16-летний школьник из Брянска украл у мамы $10 000, лежавшие в старом чайнике и потратил
16-летний школьник из Брянска украл у мамы $10 000, лежавшие в старом чайнике и потратил Потратил он эти деньги бездумно - как некоторые говорят, на лучшую жизнь в течение 10 дней.
admin
16:02

admin

25 января - день рождения В.С. Высоцкого
25 января - день рождения В.С. Высоцкого Его именем названы улицы в десятках городов. Во многих из них установлены памятники Высоцкому, мемориальные доски, открыты музеи.
admin
15:51

admin

Министр спорта Польши Нитрас призвал не покупать Tesla из-за высказываний Маска
Министр спорта Польши Нитрас призвал не покупать Tesla из-за высказываний Маска «Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьезно и твердо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — сказал Нитрас.
В Ираке нашли каменные топоры возрастом до 1,5 млн лет 15:54

В Ираке нашли каменные топоры возрастом до 1,5 млн лет

В центре внимания археологов была область, где в плейстоцене когда-то находилось большое озеро с древними высохшими руслами рек.
Трамп отправит десятки тысяч нелегалов на базу в Гуантанамо, откуда «выбраться нелегко» 15:48

Трамп отправит десятки тысяч нелегалов на базу в Гуантанамо, откуда «выбраться нелегко»

Находящаяся в долгосрочной аренде США у правительства Кубы база Гуантанамо-Бэй с 2001-го года использовалась для содержания подозреваемых в терроризме.
В США из продажи отозвали тысячи пачек чипсов Lay’s 17:55

В США из продажи отозвали тысячи пачек чипсов Lay’s

Поводом для этого послужило содержание такого аллергена, как коровье молоко.
Почему Volkswagen решил отложить выпуск новых электромобилей 17:46

Почему Volkswagen решил отложить выпуск новых электромобилей

2024-й для немецкого автопроизводителя оказался очень трудным, он пережил угрозы закрытия заводов, забастовки сотрудников и сокращение бюджета.
Американский гробовщик изобрел автоматическую телефонную станцию, чтобы избавиться от телефонистки, из-за которой он потерял бизнес 17:35

Американский гробовщик изобрел автоматическую телефонную станцию, чтобы избавиться от телефонистки, из-за которой он потерял бизнес

АТС Алмона Строуджера заработала в 1892 году и получила известность, как «телефон без барышень и проклятий», система позволяла соединять до 99 абонентов.
Астроном считает, что в ближайшие годы возможно столкновение астероида с Землей 17:14

Астроном считает, что в ближайшие годы возможно столкновение астероида с Землей

Астероид может рухнуть в районе Центральной Африки либо Атлантического океана и вызвать локальные разрушения.
Это фото впоследствии журналисты назовут "Поцелуй смерти" 17:11

Это фото впоследствии журналисты назовут "Поцелуй смерти"

Снимок сделан 12 мая 1957 года в Ломбардии (Италия). Актриса Линда Кристиан целует испанского аристократа, спортсмена и автогонщика Альфонсо де Портаго.
Наука показывает, что вы можете стать более удачливым 17:05

Наука показывает, что вы можете стать более удачливым

Профессор Ричард Уайзман из Университета Хартфордшира - ведущий научный сотрудник, изучающий удачу.
Почему объем винной бутылки равен 750 мл, а не литру 16:41

Почему объем винной бутылки равен 750 мл, а не литру

Такой размер в 19 веке упрощал систему расчетов между Францией и Англией, потому что в одной стране в качестве меры использовали литры, а в другой галлоны.
Обычный гранат можно считать природной Виагрой 16:31

Обычный гранат можно считать природной Виагрой

По их словам, эта ягода обладает свойствами, улучшающими кровообращение и способствующими повышению либидо.
Новости СМИ2