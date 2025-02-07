Мужчина застрелил друга, который утверждал, что умеет уклоняться от пуль

23-летний Эштон из Кернса (Юта, США) и его друг, будучи в состоянии наркотического опьянения, решили провести странный эксперимент.

Приятель заявил, что умеет уклоняться от пуль. Молодые люди отправились в гараж, чтобы испытать такое умение.

Эштон принялся «стрелять» в друга из якобы незаряженного пистолета, а тот как можно быстрее отпрыгивал от предполагаемых пуль.

Вот только на шестой раз прогремел реальный выстрел, приятель переоценил свой талант уклонения, ведь он получил ранение в грудь и скончался.

Эштон сам сообщил властям о случившемся и попытался до их приезда оказать другу помощь.

Теперь ему придётся ответить за шокирующий эксперимент, хотя и настаивает на том, что вовсе не желал ничего дурного.