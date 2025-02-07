Муж получил открытку от женщины, с которой встречался 60 лет назад, и за это его чуть не убила жена

Бывшая «девушка» живёт в Турции, и мужчина встречался с ней 60 лет назад.

Ревнивая Берта всё равно разъярилась, причём настолько, что напала на мужа и пыталась задушить его подушкой.

Впоследствии у пострадавшего также обнаружили синяки, раны и следы укусов на теле. Кроме того, жена еще и помочилась на своего благоверного.

Теперь Берту судят за покушение на убийство, хотя адвокат обвиняемой настаивает на том, что его подзащитная не пыталась лишить мужа жизни.

Как ни странно, но поправляющий здоровье супруг также хочет вытащить Берту из-за решётки.

Он забрал своё заявление о попытке удушения и утверждает, что с ним всё в порядке. Впрочем, даже если Берта избежит наказания за покушение, семейное счастье ей всё равно не светит.

Суд постановил, что она не имеет права приближаться к мужу.