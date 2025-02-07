Людям объяснили, почему круглую пиццу кладут в квадратные коробки

Квадратную коробку можно довольно легко сложить из одного куска картона, а с круглой тарой этот номер не пройдёт.

Кстати, дизайн круглых коробок известен уже около 15 лет, но пиццерии не особенно любят связываться с такими ёмкостями.

Почему именно — объяснено выше.

Итак, тайна коробок раскрыта, хотя и тут не обошлось без шуточек.

Нашлись остроумцы, которые объяснили всё забавным парадоксом: круглые пиццы кладут в квадратные коробки, потому что круглые пиццы режут на треугольные куски.