Людям объяснили, почему круглую пиццу кладут в квадратные коробки

Квадратную коробку можно довольно легко сложить из одного куска картона, а с круглой тарой этот номер не пройдёт.
Кстати, дизайн круглых коробок известен уже около 15 лет, но пиццерии не особенно любят связываться с такими ёмкостями.
Почему именно — объяснено выше.
Итак, тайна коробок раскрыта, хотя и тут не обошлось без шуточек.
Нашлись остроумцы, которые объяснили всё забавным парадоксом: круглые пиццы кладут в квадратные коробки, потому что круглые пиццы режут на треугольные куски.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__