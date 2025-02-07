Ралли Лондон-Сидней 1968 стало настоящим триумфом советского «Москвича»

Ралли Лондон-Сидней 1968 года было одним из самых невероятных событий в истории автоспорта. На старт марафона Лондон-Сидней вышли четыре автомобиля «Москвич-412».
Победить в индивидуальном и командном зачете они не смогли, но техника из СССР и её экипажи запомнились зрителям и СМИ.
Всего со старта выехало 98 машин от двенадцати заводских команд ведущих мировых автопроизводителей.
Отправной точкой ралли стал Лондон, а финишировать участники должны были в австралийском Сиднее.
Ралли-рейд прошёл через такие города, как Париж, Турин, Белград, Стамбул, Тегеран, Кабул, Дели и Бомбей. Затем автомобили и гонщиков доставили морем в Западную Австралию, где экипажам предстояло проехать всю Австралию с запада на восток – от Перта до Сиднея.
СССР представляли четыре «Москвича-412» и команда из десяти проверенных гонщиков.
Для участия в соревнованиях машины серьезно доработали: усиленные сцепление и рессоры, защита передней подвески и картера двигателя, вакуумные усилители тормозов.
Были также дополнительные 75-литровые бензобаки, специальная оптика и защита от кенгуру.
Автомобиль стал намного тяжелее.
В ходе гонки произошло несколько серьезных аварий, но несмотря на это, «Москвич-412» продолжал лидировать до самого финиша.
Советская команда, чтобы облегчить конструкцию, решила убрать защиту от кенгуру на одной из машин. И по иронии судьбы, именно она столкнулась с этим животным.
Финишировать экипажу это не помешало, но время было потеряно.
Да, формально "Москвичи" гонку не выиграли, однако участие в ралли можно было считать более чем успешным.
Для молодой советской команды успехом было то, что к финишу пришли все автомобили. А ведь речь шла о 16000 км пути.
Призовые места распределились следующим образом: австралийская команда (Хиллман Хантер, 1 место), две английские (ВМС Austin 1800, 2 место, Ford Falcon XT GT, 3 место).
В абсолютном зачете экипажи «Москвичей» заняли 20-е, 22-е, 33-е и 38-е места (всего финишировали 56 автомобилей).
Причем автомобили таких известных мировых брендов, как "Порше" "Лотус", "Вольво", "Альфа Ромео", проиграли эту гонку советскому "Москвичу" и пришли к финишу позже.
Советскому автопроизводителю удалось заявить о надёжности своей продукции на весь мир.
Уже через пару лет около 60% выпускаемых «Москвичей» отправлялось за рубеж.
Победой стало завоевание интереса новых потребителей. Они поняли, что появился автомобиль, на который можно положиться в сложных дорожных условиях.
После уверенного успеха на ралли Лондон-Сидней «Москвич-412» стал символом советского автоспорта.
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