В детстве Уолту Диснею запрещали рисовать: отец не считал это достойным мужским занятием

Элиас Дисней, отец будущего создателя знаменитой на весь мир анимационной студии, крайне негативно относился к увлечению Уолта.

Дисней-старший считал, что мужчине полагается заниматься тяжелой физической работой, а не бумагу марать.

Элиасу за свою жизнь довелось сменить несколько разных занятий: он работал плотником, продавал газеты, разводил апельсиновые деревья, управлял небольшим отелем.

Примечательно, что даже когда студия Уолта Диснея обрела мировую известность, его отец никак не хотел признавать анимацию настоящей серьезной работой.



Уолт Дисней научился рисовать в 7 лет. Первые свои "шедевры" мальчик создавал смолой на стенах домов. В 16 лет юноша сбежал из дома, жить с отцом-деспотом он больше не мог.

Во Франции его взяли на должность водителя в Красный Крест. Во время Первой мировой войны Уолт должен был подделывать документы, чтобы найти работу.

На создание волшебной детской страны Диснея вдохновили его дети, которых он очень любил. У супругов была одна родная дочь Дайана, еще одну девочку по имени Шэрон они удочерили.

Путь к успеху был нелегким, никто не верил в проект Диснея. Больше трехсот раз ему отказывали в финансировании, затею просто считали глупой.

Однако Уолт твердо верил в успех своего предприятия, он проявил недюжинное упорство и добился своего. Первую финансовую поддержку ему оказал старший брат, который помогал Уолту всю жизнь.

Через несколько месяцев после открытия сказочного парка его посетили более миллиона человек, приехавших из разных уголков мира.

Для себя Уолтер выстроил отдельные апартаменты, находящиеся на самой высокой башне. И все гости этого удивительного места могли определить, дома ли его хозяин, по включенному свету.

Даже после кончины мастера свет в этой башне остался включен навсегда в знак памяти и уважения к Диснею.

К финалу жизненного пути у мультипликатора была успешная империя и огромное состояние, но он не страдал от звездной болезни.

Обладатель самого большого количества статуэток Оскар за всю историю существования премии оставил огромные средства своим детям, супруге и работникам.

Домработнице Тельме на протяжении всей жизни Уолтер дарил на праздники акции собственной компании, что помогло женщине стать обладательницей огромного состояния.

Жизненный путь гениального мультипликатора завершился в декабре 1966 года из-за онкологического заболевания легких.

Уолт Дисней известен как основатель знаменитой на весь мир студии Walt Disney. Он получил 26 "Оскаров", как режиссёр снял 111 фильмов, кроме того был продюсером 576 кинофильмов.

И конечно же, одна из самых больших заслуг этого человека - создание волшебного парка развлечений "Диснейленд", который обожают и дети, и взрослые.