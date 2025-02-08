Правда ли, что Бритни Спирс и Мэрилин Монро - дальние родственницы, вопрос часто обсуждаемый в сети

09:40 2025-02-08
Правда ли, что Бритни Спирс и Мэрилин Монро - дальние родственницы, вопрос часто обсуждаемый в сети

Необыкновенное сходство двух знаменитостей многие считают следствием их дальнего родства, о котором сообщают некоторые источники в сети.

Слухи о родственных связях Бритни и Мэрилин в интернете гуляют давно, и вот откуда растут ноги. Генеалогическое древо обеих красавиц приводит сайт Famous Kin.

Именно на этот источник и ссылаются сторонники версии о дальнем родстве певицы и киноактрисы.

Согласно этой версии, общими предками у них были некие Ричард Скотт и Кэтрин Марбери, жившие в далеком 17 веке.

Известно, что Ричард был выдающимся лидером квакеров (радикальное протестантское движение) и одним из первых поселенцев Род-Айленда.

Кэтрин стала его второй супругой и была религиозной активисткой, женщину изгнали из Массачусетса за ересь.

Мэрилин Монро была дочерью Глэдис Перл Бейкер, чьим отцом, как считается, был Чарльз Стэнли Гиффорд.

Предки Чарльза восходят к Ричарду Скотту и Кэтрин Марбери. Мать и отец Бритни Спир — Линн Айрин Бриджес и Джеймс Парнелл Спирс также, по-видимому, являются дальними родственниками Ричарда и Кэтрин.

Однако Мэрилин умерла задолго до рождения Бритни, и певица никогда не подтверждала, что они были родственницами.

На самом деле нет никаких официальных доказательств, что это генеалогическое древо является точным, поскольку оно основано на генеалогических записях, которые могут быть неполными или неточными.

Даже если они не кровные родственницы, у Мэрилин Монро и Бритни Спирс много общего. Они обе прославились в юном возрасте и стали мировыми знаменитостями. Они обе столкнулись с пристальным вниманием СМИ и общественным давлением, которое повлияло на их личную жизнь и психическое здоровье. 

У них обеих были бурные отношения и браки, которые закончились разводом. Они обе боролись с зависимостью и злоупотреблением психоактивными веществами. Они обе вдохновляли миллионы поклонников своим стилем, музыкой и фильмами.

В чём-то они также похожи внешне. У них обеих светлые волосы, голубые глаза и пышные фигуры.

У них обеих особенные улыбки и выражения лиц, которые передают очарование и харизму. Они обе повлияли на модные тенденции и поп-культуру своими культовыми нарядами и выступлениями.

Некоторые фанаты даже считают, что Бритни Спирс — это современная Мэрилин Монро, в ней видят символ женственности, гламура и стойкости.

Другие считают, что такое сравнение несправедливо, поскольку у Бритни есть своя индивидуальность и наследие, которые не должны затмевать наследие Мэрилин.

И все же, является ли Мэрилин Монро родственницей Бритни Спирс?

Ответ: возможно, но, скорее всего, нет. Нет никаких убедительных доказательств того, что у них есть общий предок, есть только развлекательный сайт в интернете, на котором утверждается, что они являются девятиюродными сёстрами.

Даже если они родственники, то очень дальние, которые никогда не встречались и не знали друг друга.

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А если основывать предположение о дальнем родстве только на кажущемся сходстве двух женщин, то на этом же основании в родственницы к ним можно приписать и Татьяну Буланову, которую в сети также часто сравнивают и с Мэрилин, и с Бритни.

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При этом Буланова даже пыталась примерить на себя сценический образ Бритни Спирс, выступив на шоу "Точь в точь". 

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А на этой фотографии поклонники Булановой отметили особенное сходство певицы с Мэрилин.

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