Голубой «Мерседес» - такой был только у Высоцкого и Брежнева

Говорят, что первое время перед машиной артиста гаишники вытягивались в струнку, путая ее с брежневским автомобилем.

Потом все же стали различать эти машины. Если авто мчалось с бешеной скоростью, значит, там точно сидел не Брежнев. И не было нужды отдавать честь.

Наоборот, гаишники стремились остановить нарушителя Высоцкого и оштрафовать. Этот автомобиль стал первым в картотеке ГАИ г. Москвы «Мерседесом», принадлежавшим злостному нарушителю.

Кстати, чуть позже такая же машина появилась и у третьего лица – известного шахматиста Анатолия Карпова, но тот хотя бы умел просчитывать свои ходы.

А Высоцкий в 1980-м попал в аварию, врезавшись в троллейбус. О дальнейшей судьбе «Мерседеса» неизвестно.

Многие слышали военные песни Высоцкого, есть и цикл стихотворений, посвященных ВОВ. Он так проникновенно писал эти стихи и пел песни, что люди думали: «Владимир был непосредственным участником этих страшных событий».

Даже настоящие ветераны войны не сомневались, что Высоцкий их ровесник, видевший все своими глазами. В песнях было много подробностей, известных лишь настоящим бойцам.

Но артист родился в 1938 году в Москве. Естественно, в войне он участвовать никак не мог при всем своем желании.

В детстве он с мамой жил в окрестностях города Чкалов, сейчас известного как Оренбург.

Это глубокий тыл, куда эвакуировали многих москвичей, к тому же Высоцкий не проходил службу в армии.

А вот его отец был ветераном, он и рассказал сыну во всех подробностях о том, что пережил.