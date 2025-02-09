Песни Владимира Высоцкого пользовались большим успехом даже в Голливуде

Высоцкий исполнил несколько своих песен. Актеры не понимали по-русски ни слова, но были зачарованы энергетикой певца.
«От твоего голоса их бросает в дрожь. Женщины невольно прижимаются к своим спутникам, мужчины курят…Некоторые даже и не пытаются скрывать своих чувств и, закрыв глаза, отдались во власть твоего крика.
Ты исполняешь последнюю песню, и воцаряется долгая тишина. Все недоверчиво смотрят друг на друга.
Все они в плену у этого человечка в голубом.
Лайза Минелли и Роберт де Ниро задают тон, выкрикнув: «Потрясающе! Невероятно!» Все хотят пожать тебе руку, обнять тебя…»
Иосиф Бродский называл его лучшим поэтом России.
С будущим нобелевским лауреатом Высоцкий встретился в Нью-Йорке. Иосиф Александрович внимательно слушал его стихотворения, а потом подарил ему сборник собственных, сделав надпись: «Лучшему поэту России как внутри нее, так и извне».
Потом, комментируя творчество Высоцкого, Бродский восхищался богатством и сложностью его рифм.
Есть один из самых драматичных эпизодов в судьбе Высоцкого, о котором он до конца дней вспоминал с ужасом.
Он находился на съемках в Одессе, и его задержали по обвинению в изнасиловании девочки.
Кровь насильника под ногтями жертвы совпала по группе с кровью Высоцкого (ДНК-тесты тогда, конечно, еще не делали).
А сам преступник, которого заметили свидетели, вроде бы смахивал на певца.
У Высоцкого было абсолютное, стопроцентное алиби, которое могли подтвердить десятки человек: весь этот день он снимался в ста километрах от места преступления.
Как пишет в своей книге Марина Влади, одесское начальство Высоцкого ненавидело и мечтало с ним рассчитаться за его «едкие песни».
Похоже, «повесить» на популярнейшего певца преступление казалось красивым и эффектным.
Как часто бывало в жизни Высоцкого, ему помог поклонник, офицер КГБ: пришел к нему в гостиницу и посоветовал потихоньку исчезнуть, а потом быстро собрать доказательства своей невиновности и предъявить милиционерам.
Так Высоцкий и сделал — после чего посадить его при всем желании уже не могли.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__