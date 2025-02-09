Раневская с детства очень сильно заикалась

Когда Раневская сказала отцу, что хочет стать актрисой, тот ответил ей, что с такой внешностью ее никто никуда не возьмет, после этого Раневская навсегда ушла из дома, ей было всего 18 лет.

Больше родителей она никогда не видела.

Говорят, однажды в молодости Фаина влюбилась в актера и позвала его на свидание, а парень опоздал на два часа, пришел пьяный, да еще и с другой женщиной.

А потом сказал Раневской такую фразу: «А ты, дорогая, иди пока погуляй». Этот случай изменил ее отношение к мужчинам на всю жизнь и помешал построить счастливую семью.

После этого появились слухи о ее нетрадиционной ориентации. Раневской приписывали роман с ее наставницей Павлой Вульф.

После смерти своей наставницы Павлы Вульф в 1961 году Раневская осталась совсем одна. Годы спустя актриса подобрала на улице щенка, которого назвала Мальчиком.

Говорят, она читала ему стихи Пушкина и считала его своей единственной радостью.

Она старалась не оставлять его дома одного. Отказывалась от поездок на дачи к друзьям, в дома отдыха.

После выхода фильма «Мечта» в 1941 году сам президент США Теодор Рузвельт присылал ей письма с комплиментами и назвал эту картину одной из лучших на земле, а Раневскую – одной из лучших трагедийных актрис мира.