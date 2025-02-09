Поднесение брелока к голове увеличивает радиус его действия

Было проведено много экспериментов, которые доказывают, что этот метод действительно работает.

Когда человек нажимает кнопку разблокировки на брелоке автомобиля, посылаются электромагнитные волны, которые принимает авто. Частота этих волн зависит от того, какой у вас автомобиль, но обычно она находится между 300–500 МГц.

Длина электромагнитных волн составляет около метра.

Это означает, что чем дальше брелок находится от автомобиля, тем слабее волны, когда они достигают автомобиля.

Однако, направив (или прижав) брелок к голове (или к груди), можно вдвое увеличить дальность его действия.

Голова (или грудь) выступают в качестве усиливающей антенны.

И ещё:

65 % всех когда-либо построенных машин Rolls-Royce все еще колесят по дорогам.

35% населения мира ездит по левой стороне дороги.

Автомобили состоят примерно из 40 000 деталей.

Toyota — крупнейший производитель автомобилей в мире.

Самая продаваемая машина всех времен — Toyota Corolla.

Rolls-Royce — самый бесшумный автомобиль в мире.

Самый распространенный цвет машин — белый, а наименее популярный — фиолетовый.

Раньше словом «приборная панель» называли деревянное ограждение, которое крепилось к передней части конного экипажа.

Единственной функцией этого ограждения была защита кучера от грязи и другого мусора, подбрасываемого копытами лошадей.

Первое известное использование термина датируется 1847 годом.

Сегодня панели приборов автомобилей могут включать спидометр, тахометр, одометр, разные указатели, индикаторы и сигнальные лампы.