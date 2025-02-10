Возможные виновники пожаров в Калифорнии: рэпер Пи Дидди, бомжи или НЛО

Лесные пожары, охватившие несколько районов округа Лос-Анджелес, за неделю выжгли существенные территории, унесли десятки жизней и принесли огромный материальный ущерб.

Как известно, в Калифорнии часто случаются лесные пожары, но в этом году ситуация явно вышла из-под контроля и приобрела поистине катастрофический характер.

Пожар поразил масштабом нанесенного вреда и скоростью распространения. Обычно пожароопасная ситуация наблюдается в этих местах в летнее время, но в этот раз все произошло в разгаре зимы.

Реакция на события не заставила себя ждать, в интернете одна за другой стали появляться версии причин пожара, одна круче другой.

Одно из возможных объяснений - резкие чередования сухих и влажных сезонов из-за глобального изменения климата.

Вторая предполагаемая причина - сильные ветра Санта-Ана, которые часто возникают в Южной Калифорнии в это время года. Именно они способствовали быстрому распространению огня.

Есть версия, что крупный очаг пожаров в Итоне мог возникнуть из-за обрыва проводов линий электропередач, которые не были своевременно обесточены, не смотря на предупреждения метеорологов о сильном ветре и красном уровне опасности.

Вирусным в сети стало предположение о причастности к пожарам скандального рэпера Пи Дидди, который якобы стремился таким образом уничтожить улики против себя. Бывшая чиновница Кэтрин Остин Фиттс заявила о странном совпадении: будто бы в пожарах пострадали жилые объекты приближенных к Пи Дидди артистов и голливудских звезд.

Я всегда изучаю закономерности и сейчас смотрю на самые пострадавшие районы. Сколько владельцев сгоревших домов находились в списке Пи Дидди?

Предполагается, что у рэпера обвиняемого в многочисленных случаях сексуального насилия, был список знаменитостей, которые участвовали в его "белых" вечеринках. Огонь должен был уничтожить все улики, которые могли бы привлечь этих людей к ответственности.

Также появилась теория, что источником распространения огня стали подземные тоннели, соединяющие дом Пи Дидди с особняком владельца журнала Playboy Хью Хеффнера и домом Майкла Джексона.

Была также версия о поджоге Лос-Анджелеса инопланетянами. На Reddit появилось видео, на котором засняли неизвестный объект, быстро пролетевший над горящим городом.

Мелл Гибсон предположил, что пожары возникли с легкой руки девелоперов, которым нужны были свободные территории для постройке новых жилых небоскребов.

Между тем, через несколько дней после распространения пожаров власти округа Лос-Анджелес принялись массово арестовывать людей.

В числе обвиняемых оказались самые разные люди. Кто-то сжигал высохшие рождественские елки или мусор. Других ловили за поджиганием сухой травы или мусорных баков, но чаще всего под арест попадали бездомные люди.

Правозащитники выразили обеспокоенность тем, что новости о предъявлении бездомным обвинений в поджогах после разрушительных пожаров приведут к стигматизации наиболее уязвимых жителей округа Лос-Анджелес.

Сара Рейес, исполнительный директор SELAH Neighborhood Homeless Coalition:

Это действительно ещё один способ, с помощью которого люди очерняют сообщество бездомных, представляя их кем-то другим. Является ли это проблемой в лагерях? Да, потому что люди должны иметь жильё.

По словам заместителя начальника полиции Лос-Анджелеса Алана Гамильтона, большинство пожаров в Лос-Анджелесе связаны с «обогревом и приготовлением пищи» бездомными.