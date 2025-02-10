Розовые парковки для дам в Китае: забота о женщинах или сексизм

По мнению социологов, такой подход может усилить стереотип о том, что женщины водят машину хуже, чем мужчины, и предлагают переименовать эти места в «парковки для новичков», сообщает South China Morning Post.
«Женские» парковки появились в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая. Парковочные места для женщин составляют 3,2-3,3 метра в ширину, что почти на метр больше обычного, находятся в стороне от основной парковки и располагаются ближе к выезду, что делает их более удобными.
Как заявил управляющий парковочными местами Пан Журен изданию Qianjiang Evening News, создать места для женщин они решили, заметив, что автомобилистки часто испытывают проблемы с парковкой задним ходом и из-за этого переживают стресс. Создание специальных парковочных мест — мера по повышению комфортности общественных пространств.
Куньмин — не первый город, где появились такие парковочные места. Для обозначения новых парковок использовался традиционный желтый цвет разметки, в то время как в других городах Китая, а также в Южной Корее, для обозначения «женских парковок» был использован розовый. Предполагается, что новый, более нейтральный дизайн парковок снизит недовольство сторонников равноправия.
Инициатива городских властей вызвала полемику в соцсетях. Несмотря на обвинения в сексизме и предупреждения ученых, большинство пользователей китайской соцсети Weibo эту новость восприняли позитивно. Люди отмечают, что «споры о гендерных стереотипах бессмысленны, а создание таких парковок – проявление заботы о женщинах».
Это не первый случай, когда женщинам в Китае недвусмысленно намекалось на неумение водить. В 2013 году в сексизме обвиняли полицию Пекина за советы безопасности, ориентированные исключительно на водителей-женщин. В своем официальном микроблоге правоохранители перечислили то, что они считают ошибками, распространенными среди женщин.
В стране с каждым годом растет количество женщин-миллиардеров, а в горах Юньнаня малая народность Мосо живет по законам матриархата. Тем не менее в китайском обществе все чаще встает вопрос о сексизме и равноправии мужчин и женщин. Например, во всём ЦК компартии Китая из 204 членов только 10 — женщины.
В последние годы обозначилась тенденция на перелом традиционного уклада. В 2016 году вышел закон запрещающий физическое и психологическое насилие в семье, до этого домашнее насилие считалось «личным делом» супругов.
Гендерный дисбаланс и политика «одна семья – один ребенок» привели к переоценке роли и норм поведения женщины в китайском обществе.
Единственные дочери получают хорошее образование, могут претендовать на семейный бизнес, успешны и нередко зарабатывают больше мужчин. Именно поэтому к проблеме сексизма в Китае в последние годы привлекается все больше и больше внимания.
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