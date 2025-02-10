Розовые парковки для дам в Китае: забота о женщинах или сексизм

По мнению социологов, такой подход может усилить стереотип о том, что женщины водят машину хуже, чем мужчины, и предлагают переименовать эти места в «парковки для новичков», сообщает South China Morning Post.

«Женские» парковки появились в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая. Парковочные места для женщин составляют 3,2-3,3 метра в ширину, что почти на метр больше обычного, находятся в стороне от основной парковки и располагаются ближе к выезду, что делает их более удобными.

Как заявил управляющий парковочными местами Пан Журен изданию Qianjiang Evening News, создать места для женщин они решили, заметив, что автомобилистки часто испытывают проблемы с парковкой задним ходом и из-за этого переживают стресс. Создание специальных парковочных мест — мера по повышению комфортности общественных пространств.

Куньмин — не первый город, где появились такие парковочные места. Для обозначения новых парковок использовался традиционный желтый цвет разметки, в то время как в других городах Китая, а также в Южной Корее, для обозначения «женских парковок» был использован розовый. Предполагается, что новый, более нейтральный дизайн парковок снизит недовольство сторонников равноправия.