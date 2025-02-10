Розовые парковки для дам в Китае: забота о женщинах или сексизм

20:18 2025-02-10
Розовые парковки для дам в Китае: забота о женщинах или сексизм

В китайском городе Куньмин появились парковочные зоны, предназначенные специально для водителей женского пола.

По мнению социологов, такой подход может усилить стереотип о том, что женщины водят машину хуже, чем мужчины, и предлагают переименовать эти места в «парковки для новичков», сообщает South China Morning Post.

«Женские» парковки появились в Куньмине, столице провинции Юньнань на юго-западе Китая. Парковочные места для женщин составляют 3,2-3,3 метра в ширину, что почти на метр больше обычного, находятся в стороне от основной парковки и располагаются ближе к выезду, что делает их более удобными.

Как заявил управляющий парковочными местами Пан Журен изданию Qianjiang Evening News, создать места для женщин они решили, заметив, что автомобилистки часто испытывают проблемы с парковкой задним ходом и из-за этого переживают стресс. Создание специальных парковочных мест — мера по повышению комфортности общественных пространств.

Куньмин — не первый город, где появились такие парковочные места. Для обозначения новых парковок использовался традиционный желтый цвет разметки, в то время как в других городах Китая, а также в Южной Корее, для обозначения «женских парковок» был использован розовый. Предполагается, что новый, более нейтральный дизайн парковок снизит недовольство сторонников равноправия.

Изображение статьи

Инициатива городских властей вызвала полемику в соцсетях. Несмотря на обвинения в сексизме и предупреждения ученых, большинство пользователей китайской соцсети Weibo эту новость восприняли позитивно. Люди отмечают, что «споры о гендерных стереотипах бессмысленны, а создание таких парковок – проявление заботы о женщинах».

Это не первый случай, когда женщинам в Китае недвусмысленно намекалось на неумение водить. В 2013 году в сексизме обвиняли полицию Пекина за советы безопасности, ориентированные исключительно на водителей-женщин. В своем официальном микроблоге правоохранители перечислили то, что они считают ошибками, распространенными среди женщин.

В стране с каждым годом растет количество женщин-миллиардеров, а в горах Юньнаня малая народность Мосо живет по законам матриархата. Тем не менее в китайском обществе все чаще встает вопрос о сексизме и равноправии мужчин и женщин. Например, во всём ЦК компартии Китая из 204 членов только 10 — женщины. 

В последние годы обозначилась тенденция на перелом традиционного уклада. В 2016 году вышел закон запрещающий физическое и психологическое насилие в семье, до этого домашнее насилие считалось «личным делом» супругов.

Гендерный дисбаланс и политика «одна семья – один ребенок» привели к переоценке роли и норм поведения женщины в китайском обществе.

Единственные дочери получают хорошее образование, могут претендовать на семейный бизнес, успешны и нередко зарабатывают больше мужчин. Именно поэтому к проблеме сексизма в Китае в последние годы привлекается все больше и больше внимания.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
18:47

Храмова Оксана

Возможные виновники пожаров в Калифорнии: рэпер Пи Дидди, бомжи или НЛО
Возможные виновники пожаров в Калифорнии: рэпер Пи Дидди, бомжи или НЛО Какие только версии не выдвигаются в интернете с целью объяснения серии сильнейших пожаров, охвативших Калифорнию в январе этого года.
admin
17:13

admin

Поднесение брелока к голове увеличивает радиус его действия
Поднесение брелока к голове увеличивает радиус его действия Это звучит странно, но поднесение брелока от сигнализации (или центрального замка) к голове может увеличить его радиус действия, позволяя отпереть автомобиль с большего расстояния.
admin
17:10

admin

Стеклоочистители придумала женщина-водитель трамвая
Стеклоочистители придумала женщина-водитель трамвая В начале 1900-х годов в один из снежных дней Мэри Андерсон управляла трамваем, рассекая улицы Нью-Йорка.
admin
17:07

admin

Рекордный штраф за превышение скорости у жителя Швеции
Рекордный штраф за превышение скорости у жителя Швеции Житель Швеции, имя которого не указывается, удерживает рекорд по самому дорогому штрафу за превышение скорости.
admin
16:45

admin

Генри Форд: люди чаще сдаются, чем терпят поражение
Генри Форд: люди чаще сдаются, чем терпят поражение Его лозунгом было «автомобиль для всех» — завод Форда выпускал наиболее дешёвые автомобили в начале эпохи автомобилестроения.
admin
16:36

admin

Раневская с детства очень сильно заикалась
Раневская с детства очень сильно заикалась Когда она училась в гимназии, сверстники издевались над ней и постоянно обижали, поэтому родителям пришлось перевести ее на домашнее обучение.
На Wildberries стали продавать подержанные иномарки 17:43

На Wildberries стали продавать подержанные иномарки

Пока они доступны только покупателям Москвы и Московской области, но в перспективе география продаж станет шире.
В Подмосковье хирурги пришили руку пациента к его животу 17:38

В Подмосковье хирурги пришили руку пациента к его животу

Такая мера была предпринята ради одной важнейшей цели - борьбы с новообразованием.
Аукционный дом Christie`s объявил о проведении первой выставки искусства нейросетей 17:26

Аукционный дом Christie`s объявил о проведении первой выставки искусства нейросетей

Главным экспонатом выставки в Нью-Йорке будет робот, который создает картины в режиме реального времени.
На смартфонах заработала спутниковая связь Маска 17:19

На смартфонах заработала спутниковая связь Маска

Пользователи, которые в тестовом порядке будут опробовать услугу, она несколько месяцев будет бесплатной.
В России хотят ужесточить проверки китайских машин 16:44

В России хотят ужесточить проверки китайских машин

Об усилении работы по сертификации и проверкам на соответствие автомобилей из Поднебесной заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
В Румынии есть камни, которые загадочным образом растут и «размножаются» 16:15

В Румынии есть камни, которые загадочным образом растут и «размножаются»

Исследования показали, что за тысячу лет они способны увеличиться примерно на пять сантиметров.
В Москве закроют Мавзолей Ленина на Красной площади 16:05

В Москве закроют Мавзолей Ленина на Красной площади

Он не будет принимать посетителей в течение двух месяцев, за это время в Мавзолее проведут профилактические работы.
Ученые с помощью ИИ определили, какой возраст считается пределом для человека 15:59

Ученые с помощью ИИ определили, какой возраст считается пределом для человека

Эксперты считают, что способности организма людей истощаются примерно в период между 120-ю и 150-ю годами.
Эксперты предупреждают о новом вирусе в США, способном вызвать пандемию 15:51

Эксперты предупреждают о новом вирусе в США, способном вызвать пандемию

Новый вирус относится к семейству патогенов, которые известны, как хенипавирусы и переносятся летучими мышами и имеющие высокий уровень смертности.
Обезьяна на Шри-Ланке вывела из строя систему энергоснабжения всего острова 15:40

Обезьяна на Шри-Ланке вывела из строя систему энергоснабжения всего острова

Животное залезло на электрическую подстанцию в пригороде Коломбо и зацепило электросети, что и стало причиной перебоев.
Новости СМИ2