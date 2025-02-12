Авиапассажир внутреннего рейса в США попытался разбить иллюминатор во время полёта

Инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании «Frontier Airlines».
Некий пассажир-мужчина начал с попыток заговорить с сидевшей впереди женщиной, а когда дама отказалась общаться, сильно расстроился.
Настолько, что впал в неистовство.
Пассажир принялся колотить по спинкам кресел и, что хуже всего, по иллюминатору.
К тому моменту, как дебошира скрутили, стекло иллюминатора успело треснуть, и на нём виднелась кровь — с такой силой наносились удары.
К счастью, полёт завершился благополучно, хотя люди, покинувшие самолёт, признавались, что им было очень жутко. Неадекватного пассажира задержали.
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