Авиапассажир внутреннего рейса в США попытался разбить иллюминатор во время полёта

Инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании «Frontier Airlines».

Некий пассажир-мужчина начал с попыток заговорить с сидевшей впереди женщиной, а когда дама отказалась общаться, сильно расстроился.

Настолько, что впал в неистовство.

Пассажир принялся колотить по спинкам кресел и, что хуже всего, по иллюминатору.

К тому моменту, как дебошира скрутили, стекло иллюминатора успело треснуть, и на нём виднелась кровь — с такой силой наносились удары.

К счастью, полёт завершился благополучно, хотя люди, покинувшие самолёт, признавались, что им было очень жутко. Неадекватного пассажира задержали.