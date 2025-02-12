Америка адаптируется к новой реальности после прихода Трампа к власти

22:04 2025-02-12
Америка адаптируется к новой реальности после прихода Трампа к власти

Победа республиканцев на выборах привела к пересмотру привычных ценностей многими крупными компаниями.

Переобуться в срочном порядке пришлось многим. И возглавляет этот список МЕТА. Марк Цукерберг отменил ограничения на оскорбления в сетях "Фейсбук" и "Инстаграм", свернул борьбу с фейками, убрал квоты на работу для ЛГБТ и женские принадлежности из мужских туалетов.

От политики многообразия решили отказаться также и Amazon, Walmart,  Mcdonald`s. Отдел инклюзивности закрыли Ford, Jhon Deere, Harley Davidson.

Шороху навели и в сфере культуры. Переносятся даты выхода новых фильмов и мультфильмов. Из них в спешке убирают неактуальную повестку.

Так, премьера нового "Шрека" состоится позже на целых полгода. Создатели любимой композиции Трампа YMCA согласились выступить на инаугурации, а между тем еще год назад они собирались судиться с ним.

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