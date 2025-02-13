Последний император Китая: Мало кто знает, но он сидел в советской тюрьме

Несколько войн с европейскими странами, последствия опиумных войн, гражданские бурления.... пала династия Цин.

Юридически императором Пу И пробыл до 1912 года, однако ему разрешили пользоваться всеми привилегиями аж до 1924 года. Затем он уехал в Маньчжурию, которая уже позже отошла Японии.

Дальше японцы решили воспользоваться его императорскими регалиями и создали что-то вроде автономии в этом регионе.

Там же сколотили и Квантунскую Армию, которую решили использовать в том числе и против СССР.

Но это он зря, как сказал бы известный герой советского кино, и в 1945 году его (императора) взяли советские десантники.

До 1950 года Пу И содержался в Хабаровске с другими высокопоставленными пленными. Обращались с ним неплохо.

А после он был отправлен в Китай, где пробыл в тюрьме ещё 9 лет, затем был выпущен на свободу в 1959 году.