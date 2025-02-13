Мальчик из Манчестера пробыл на 6-часовой хирургической операции, из-за эксперимента над собой

Ему хотелось посмотреть, прилипнут ли кругляши к его животу и как это всё будет выглядеть, когда естественным путём извергнется из организма.

Спустя четыре дня так ничего и не произошло, и мальчик, страдающий аутизмом и СДВГ, пожаловался маме на провалившийся опыт.

Женщина бросилась с сыном в больницу и окончательно пришла в ужас, когда врачи сказали ей, что извлекли из тела экспериментатора 54 магнитика.

Кроме того, Райли очень вовремя обратился за помощью, иначе всё могло бы закончиться трагично.

В доме никогда больше не будет таких игрушек, а мать до сих пор не может поверить, какая беда едва не случилась из-за простых магнитов.