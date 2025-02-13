Жених с невестой устроили свадьбу в сетевом ресторане и сэкономили немало

Натали и Джейк решили, что празднование их бракосочетания должно пройти там, где всё началось.

Жениха с невестой поздравили 60 приглашённых друзей и родственников, а также случайные посетители ресторана, ведь молодожёны не стали бронировать весь «TGI Fridays» целиком.

И если основная причина проведения свадьбы в сетевом ресторане была всё-таки романтической и связанной с воспоминаниями о первом свидании, то второй причиной стала экономия.

Свадебный приём обошёлся жениху с невестой всего в 1500 фунтов — и это по сравнению со средним счётом в 17000 фунтов.

По сути самым дорогим на празднике было платье Натали, хотя дама не стала приобретать дизайнерские туфли и ограничилась обычными кроссовками.