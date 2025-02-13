Посетители ресторана «Shachihoko-ya» (Нагоя, Япония) получают за свои деньги не только еду, но и пощёчины

Некоторые предпочитают, чтобы их побили сразу несколько сотрудниц.
«Shachihoko-ya» открылся в 2012 году, но процветать бизнес начал лишь тогда, когда официантки стали избивать посетителей.
В какой-то момент пришлось даже нанимать побольше официанток.
Они обязательно должны быть женщинами, видимо, получить по лицу от дамы всё-таки приятнее и безопаснее, чем от мужчины.
Есть клиенты, которые предпочитают пощёчины от конкретных «любимых» официанток.
В ресторане идут навстречу пожеланиям гостей, но стоить такая услуга будет дороже — 3,40 долларов.
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