Самая известная женщина Голливуда, которая появляется на заставке к фильмам Columbia Pictures

Основал знаменитую на весь мир студию Гэри Кон, и первое время она называлась CBC Film Sales Corporation. Поначалу там снимались малобюджетные фильмы, компанию почти никто не знал.
Чтобы улучшить ситуацию, название было решено сменить на более звучное и запоминающееся - Columbia Pictures. В то же время был выбран символ киностудии - девушка Колумбия, олицетворяющая Америку. Образ появился в 1920 году и представлял собой женщину в римских доспехах с щитом и оливковой веточкой.
В 1928 году к символу добавили развевающийся американский флаг, доспехи исчезли. Теперь девушка держала факел в вытянутой над головой руке. Величественная фигура напоминала античную статую.
В 1976 году логотип изменился, на заднем фоне девушки на пьедестале появились облака и крупная надпись Columbia.
В 1980 году символ киностудии стал цветным. Потом происходили новые трансформации: в 1981 году буквы за спиной женщины исчезли, вместо факела осталась яркая вспышка в руке.
И вот в 1992 году появился логотип, который сохраняется за киностудией до сих пор. С этого года Columbia Pictures уже принадлежала компании Sony.
Глава Sony Pictures Питер Губер решил обновить главную эмблему студии. Дело это было поручено художнику Майклу Диасу из Нового Орлеана. Его задачей было перевести логотип в цифровой формат, придав ему более классический вид.
Фотограф стал искать прототип для нового образа. Помогла ему в этом фотограф Кэти Андерсон. Она порекомендовала свою коллегу Дженни Джозеф, работавшую графическим дизайнером в The Times-Picayune.
28-летняя Дженни никогда не была актрисой, ни разу не позировала для профессиональных фотографов и вообще была далека от модельного бизнеса.
Фотосессию, которая стала для студии историческим моментом, провели во время обеденного перерыва Дженни в неформальной обстановке.
Съемки продолжались около 4 часов на квартире у Кэти Андерсон. Это был первый и последний опыт работы моделью для Дженни. Между тем ее лицо знают сегодня миллионы зрителей по всему миру.
Мы просто подошли туда во время обеда, обернули меня простынёй, и я держала настольную лампу, а затем сделали снимок с обычной лампочкой.
Такими воспоминаниями о своем опыте работы моделью поделилась Дженни Джозеф в интервью телеканалу WWL-TV в 2012 году.
Сегодня Дженни уже за 60, она мать двоих детей и продолжает работать дизайнером, а ее лицо по-прежнему остается одним из самых узнаваемых в мире.
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