Самая известная женщина Голливуда, которая появляется на заставке к фильмам Columbia Pictures

Основал знаменитую на весь мир студию Гэри Кон, и первое время она называлась CBC Film Sales Corporation. Поначалу там снимались малобюджетные фильмы, компанию почти никто не знал.

Чтобы улучшить ситуацию, название было решено сменить на более звучное и запоминающееся - Columbia Pictures. В то же время был выбран символ киностудии - девушка Колумбия, олицетворяющая Америку. Образ появился в 1920 году и представлял собой женщину в римских доспехах с щитом и оливковой веточкой.