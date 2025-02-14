Интимные отношения в пожилом возрасте благотворно влияют на здоровье

При этом качество секса также имеет большое значение, и он должен быть не столько «техничным» и частым, сколько приносить радость и удовольствие.

Шена и Люб считают, что подобные результаты обусловлены несколькими причинами.

Секс включает в себя физические упражнения, то есть улучшение когнитивных функций может быть связано с улучшением состояния сердечно-сосудистой системы, что увеличивает приток крови к мозгу.

акже уменьшается стресс, а ведь считается, что именно стресс предотвращает рост нейронов в некоторых отделах мозга, связанных с памятью.