Удаление зубов, ампутация конечностей, коллекция «уродцев» и другие странные увлечения Петра Первого

После дипломатической миссии в Европу в 1697-1698 годы царь сильно заинтересовался медициной. В Голландии он изучал анатомию, присутствовал при вскрытии тел, пробовал вырывать зубы и даже заимел свой стоматологический чемоданчик.

Вернувшись домой, Петр пытался проводить несложные хирургические операции, был ассистентом при ампутации конечностей и очень это дело любил.

Лечение зубов по методике царя сводилось к их удалению, причем, увлекаясь процессом, он охотно вырывал как больные, так и здоровые зубы всем, кто попадался под руку. Пациентами царя становились и простой люд, и бояре.

Все вырванные зубы он складывал в специальный мешочек, который сегодня хранится в знаменитой Кунсткамере в Петербурге. В музее создан даже "Реестр зубов, дерганых императором Петром I".

Здесь же хранятся и другие диковинные коллекции царя, который страстно увлекался физическими отклонениями и всяческими "уродствами".

Увидев коллекцию голландского врача и анатома Фредерика Рюйша, среди экспонатов которого были препарированные тела и органы, зародыши, а также младенцы с патологиями, Петр скупил их на 30 тыс. гульденов. Они тоже отправились в Петербург и хранятся в Кунсткамере по сей день.

В 1704 году царь даже издал указ о доставке в Петербург всевозможных «человечьих, скотских, звериных и птичьих» монстров из разных уголков страны, а в 1718 году – о передаче родившихся «уродов и монстров» государству, назначении за них платы, а также штрафе за утайку.

Благодаря этому царю передали сиамских близнецов, циклопа, двухголового ягненка и множество других экспонатов с уродствами. Они вскоре, по распоряжению Петра, должны были быть представлены в музее – той самой Кунсткамере, до открытия которой император, увы, так и не дожил.

Очень сильный интерес у Перта Первого вызывали карлики и великаны. В какой-то момент царь решил заняться их "разведением", чтобы устраивать с ними различные "увеселения".

Он организовал свадьбу придворных лилипутов-фаворитов (Якова Волкова и любимой лилипутки своей жены) и созвал на нее всех карликов страны в дом князя Александра Меншикова.

Получить потомство от созданной пары у Петра так и не вышло. Еще какое-то время он делал новые попытки с другими лилипутами, но результат был тот же. Царь решил переключиться на великанов. Он решил создать из них могучую армию.

Однако идея с размножением больших людей тоже не увенчалась успехом. Останки великана (2,3 метра) Николя Буржуа из Франции, бывшего на службе у Петра, теперь тоже хранятся в Кунсткамере.