В Италии на крыше завода Fiat обустроена настоящая гоночная трасса

11:40 2025-02-15
В Италии на крыше завода Fiat обустроена настоящая гоночная трасса

Сегодня это одна из любимых достопримечательностей, которую спешат посмотреть туристы наравне со средневековыми памятниками Римской империи.

В 20-м веке Турин стал столицей автомобилестроения Италии - именно здесь действовали многочисленные производственные площадки фирмы Fiat.

В 1923 году Fiat Lingotto был самым большим заводом в мире и достигал около 500 м в длину.

После закрытия предприятия, сносить здание не стали, превратив его в крупный торговый и выставочный комплекс с гостиницей.

Главная особенность этого места заключается в гоночном треке, сооруженном прямо на крыше бывшего завода.

Идея принадлежала архитектору Джакомо Матте Трукко, а главный замысел был в том, что по мере сборки автомобиля он поднимался вверх с этажа на этаж и уже в готовом виде выезжал на крышу для тестирования.

Там располагался полноценный гоночный трек.

Две прямые по 443 метра и плавные повороты с расположенным под углом полотном образовывали трассу длинной около 1,5 км.

Трек сохранен по сей день и открыт для посещения туристами. 

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