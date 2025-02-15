Авария на шоссе стала причиной шоу фейерверков

Столкновение двух транспортных средств привело к тому, что фейерверки начали взрываться.

В итоге всё продлилось около часа, в течение которого все очевидцы могли в полной мере насладиться и световыми, и звуковыми эффектами.

Если не считать фейерверков, не доехавших до места назначения, то других пострадавших в ДТП не было.

А если водителю грузовика придётся объяснять, что случилось с его грузом, то у него не будет недостатка в свидетельских показаниях.

Немало автомобилистов бросились снимать красочное зрелище на видео, добавив, что это было лучшее шоу фейерверков, какое они видели в жизни.