Авария на шоссе стала причиной шоу фейерверков

18:28 2025-02-15
Авария на шоссе стала причиной шоу фейерверков

Всё произошло из-за легкового автомобиля, врезавшегося в грузовик, прицеп которого был забит фейерверками на сумму примерно 100000 долларов.

Столкновение двух транспортных средств привело к тому, что фейерверки начали взрываться.

В итоге всё продлилось около часа, в течение которого все очевидцы могли в полной мере насладиться и световыми, и звуковыми эффектами.

Если не считать фейерверков, не доехавших до места назначения, то других пострадавших в ДТП не было.

А если водителю грузовика придётся объяснять, что случилось с его грузом, то у него не будет недостатка в свидетельских показаниях.

Немало автомобилистов бросились снимать красочное зрелище на видео, добавив, что это было лучшее шоу фейерверков, какое они видели в жизни.

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