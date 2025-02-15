Престарелый муж вот уже 27 лет пытается развестись с женой

У супругов из Индии родилось трое детей, и они жили спокойной счастливой жизнью, пока мужу, служившему в армии, не потребовалось переехать в другой город.

Жена отказалась последовать за мужем и осталась жить с детьми и со своими родителями. Через некоторое время Нирмал понял, что супружеским отношениям наступил фактический конец, и остаётся только оформить этот конец официально. Но не тут-то было.

В 1996 году мужчина в первый раз подал заявление на развод с женой, однако, его требование не было удовлетворено. Муж с женой долгие годы живут раздельно и практически не общаются, но они остаются законными супругами.

Недавно Нирмал ещё раз попытался поставить точку в истории, длящейся уже 27 лет — 89-летний мужчина обратился в Верховный суд страны, чтобы его развели с 82-летней Парамджит.

Но и Верховный суд отказался удовлетворить истца, хотя судья и признал, что брак этой пары «безнадёжен».

Вот только безнадёжный брак — не повод для развода.