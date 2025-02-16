В празднике Кумбха Мела в Индии примут участие 400 млн человек: он обещает стать самым многолюдным в истории

В город Праяградж съехались миллионы верующих, там они будут отмечать начало знаменитого религиозного фестиваля. Предполагается, что праздник в этом году соберет более 400 млн участников, включая туристов, религиозных лидеров и паломников.
Как зародился обычай
Согласно индийской мифологии, во всем "виноват" бог Вишну. Он принял обличье женщины по имени Мохини и отобрал у демонов золотой кувшин (kumbh означает «кувшин», а mela — «фестиваль») с нектаром бессмертия.
Несколько капель упали в Праяградже, Насике, Удджайне и Харидваре — четырех городах, где на протяжении столетий и проводится фестиваль.
Маха Кумбха Мела («Великий фестиваль Кумбха») отмечают лишь каждые 144 года и именно в Праяградже.
Как принято отмечать
Начало Кумбха Мелы сопровождается пышной процессией, на открытии выступают представители акхар (традиционных индуистских монашеских организаций, которые сочетают духовные и боевые дисциплины).
Верхом на слонах, лошадях и в колесницах по улицам города проезжают главы религиозных организаций, благословляя гостей фестиваля.
Во время Кумбха Мелы происходит серия ритуальных омовений. Реки Ганг и Ямуна (Джамна) для индуистов священны. Верующие считают, что омовение в их водах очистит от грехов и завершит процесс перерождения. Паломники отправляются к воде на рассвете.
Еще один обязательный ритуал — огненный, который проводят духовные лидеры, он называется «яджна». Во время ритуала делаются подношения огню в виде гхи (разновидность топленого масла), зерна и различных трав.
Действие сопровождается мантрами. Цель этой церемоний — очищение окружающей среды, мольба о божественной благосклонности и поддержание естественного порядка природы.
В темное время суток проводится следующий ритуал — даана. Верующие зажигают глиняные лампы и пускают их по воде. Это символизирует рассеивание тьмы и невежества, а также внутреннее просветление.
Жертвы фестиваля
Огромное скопление людей часто становится причиной страшных давок. В 1954 году таким образом погибло почти 1000 человек.
В 2003 году давка привела к смерти 39 паломников, 100 получили травмы.
В 2010 году погибло 7 человек, 17 были ранены. В 2013 году из-за давки пострадали 36 человек.
В 2021 году организаторов праздника раскритиковали за недостаточные меры по борьбе с COVID-19. Индия находилась на втором месте среди стран по уровню заболеваемости. Призывы отменить фестиваль отвергли региональные власти и правительство страны.
Тогда на Кумбха Мелу приехали около 9 млн человек. Менее чем через два дня после начала фестиваля около 2 тыс. посетителей, сдав тест на коронавирус, получили положительный результат.
Подлинное число заболевших выяснить не удалось, сообщила The Guardian, отчасти это произошло из-за попытки властей прекратить сбор данных.
Тысячи паломников вернулись домой без тестирования или карантина, за ними не вели никакого наблюдения и не требовали справок.
Еще одна серьезная беда фестиваля - большое количество потерявшихся. В последнее время эту проблему власти пытаются решать. Появляются специальные пункты для таких людей.
Потерявшимся паломникам и туристам оказывают материально-техническую и психологическую поддержку. Некоторые центры оснащены техникой с возможностью распознавания лиц. Есть лагеря, предназначенные только для женщин и детей.
Что будет в этом году
По прогнозам властей, праздник в этот раз может стать самым многолюдным за всю историю. Продлится он с 13 января по 26 февраля.
Предполагаемое число участников - минимум 400 млн (больше, чем население США). В самом городе Праяградж живет чуть более полутора миллионов человек.
У берегов рек Ганг и Ямуна возвели огромный палаточный городок, оборудованный более чем 3 тыс. кухонь и 150 тыс. туалетов.
Разделенный на 25 секций и простирающийся на 40 кв. км городок включается в себя жилье, дороги, вышки связи и 11 больниц. Туда провели электричество и воду.
Индийские железные дороги запустили более 90 специальных поездов, которые совершат около 3,3 тыс. рейсов во время фестиваля для перевозки паломников, помимо обычных поездов.
За безопасность будут отвечать около 50 тыс. сотрудников полиции и спецслужб — на 50% больше, чем в 2019 году.
В городе установили 2,5 тыс. камер, часть из них работают на основе ИИ. Они будут отправлять информацию о движении и плотности толпы в диспетчерские центры во избежание давок.
В целях заботы об экологии в этом году на фестивале запретили использование одноразовой пластиковой посуды. Взамен организаторы предлагают тарелки из листьев баньяна, дерева сал, глиняные чашки и тканевые сумки.
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