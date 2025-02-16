В празднике Кумбха Мела в Индии примут участие 400 млн человек: он обещает стать самым многолюдным в истории

В город Праяградж съехались миллионы верующих, там они будут отмечать начало знаменитого религиозного фестиваля. Предполагается, что праздник в этом году соберет более 400 млн участников, включая туристов, религиозных лидеров и паломников.

Как зародился обычай

Согласно индийской мифологии, во всем "виноват" бог Вишну. Он принял обличье женщины по имени Мохини и отобрал у демонов золотой кувшин (kumbh означает «кувшин», а mela — «фестиваль») с нектаром бессмертия.

Несколько капель упали в Праяградже, Насике, Удджайне и Харидваре — четырех городах, где на протяжении столетий и проводится фестиваль.

Маха Кумбха Мела («Великий фестиваль Кумбха») отмечают лишь каждые 144 года и именно в Праяградже.

Как принято отмечать

Начало Кумбха Мелы сопровождается пышной процессией, на открытии выступают представители акхар (традиционных индуистских монашеских организаций, которые сочетают духовные и боевые дисциплины).

Верхом на слонах, лошадях и в колесницах по улицам города проезжают главы религиозных организаций, благословляя гостей фестиваля.

Во время Кумбха Мелы происходит серия ритуальных омовений. Реки Ганг и Ямуна (Джамна) для индуистов священны. Верующие считают, что омовение в их водах очистит от грехов и завершит процесс перерождения. Паломники отправляются к воде на рассвете.