Путешественница забыла о сэндвиче с курицей в багаже, и её оштрафовали в аэропорту на 3000 USD

13:50 2025-02-16
Путешественница забыла о сэндвиче с курицей в багаже, и её оштрафовали в аэропорту на 3000 USD

Джун Армстронг, летевшая из Крайстчерча (Новая Зеландия) в Брисбен (Австралия), купила в аэропорту сэндвич с курицей и маффин, чтобы перекусить.

77-летняя путешественница скушала только маффин, а бутерброд (нетронутый, в запечатанной упаковке) сунула в чемодан.

По прибытии в Брисбен женщина совсем забыла про закуску и не задекларировала её, за что и поплатилась — штраф составил 3000 долларов.

Поняв, что таможенники вовсе не шутят, Джун разрыдалась, но чиновники хотя и пожалели даму, но смогли ей помочь лишь одним советом — в течение 28 дней обжаловать штраф.

Увы, но это ни к чему ни привело.

Супруг Джун рекомендует ей забыть о неприятном случае, смириться с потерей денег и жить дальше, но женщина заодно решила поведать в интернете свою историю, чтобы больше никто не попался в такую досадную ловушку.

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