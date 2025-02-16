Путешественница забыла о сэндвиче с курицей в багаже, и её оштрафовали в аэропорту на 3000 USD

77-летняя путешественница скушала только маффин, а бутерброд (нетронутый, в запечатанной упаковке) сунула в чемодан.

По прибытии в Брисбен женщина совсем забыла про закуску и не задекларировала её, за что и поплатилась — штраф составил 3000 долларов.

Поняв, что таможенники вовсе не шутят, Джун разрыдалась, но чиновники хотя и пожалели даму, но смогли ей помочь лишь одним советом — в течение 28 дней обжаловать штраф.

Увы, но это ни к чему ни привело.

Супруг Джун рекомендует ей забыть о неприятном случае, смириться с потерей денег и жить дальше, но женщина заодно решила поведать в интернете свою историю, чтобы больше никто не попался в такую досадную ловушку.