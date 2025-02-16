Скульптура, которая четыре года простояла на обочине шоссе во Франкстоне Австралии, переехала в парк творчества

15:18 2025-02-16
Скульптура, которая четыре года простояла на обочине шоссе во Франкстоне Австралии, переехала в парк творчества

Творение скульптора Грегора Крегара представляет собой 9-метрового гнома, который быстро получил прозвище «хромированный гном».

Гном стал всеобщим любимцем. Местные жители частенько украшали его на праздники, а во время пандемии коронавируса наклеили на него наклейку «Я вакцинировался».

Недавно было решено, что такой знаменитой скульптуре негоже стоять на обочине, и гнома перевезли парк скульптур в Мельбурне, где он займёт достойное место.

Главы галереи МакКелланда, которой принадлежит парк, не без оснований рассчитывают, что «хромированный гном» привлечёт к ним немало посетителей.

Кстати, скульптура считается самым высоким гномом в мире, и её автор даже подумывал о подаче заявки в Книгу рекордов Гиннесса.

Но узнав, что оформление необходимых документов занимает слишком много времени, Грегор решил не претендовать на мировой рекорд.

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