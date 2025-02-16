Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста

15:33 2025-02-16
Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста

Современное искусство может вызывать и удивление, а что касается этого художника, то он совсем уж перестарался с «концептуальным» творчеством.

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Йенс Хаанинг получил от руководства музея Кунстена (Ольборг, Дания) гонорар в размере около 67000 евро.

Предполагалось, что после этого художник предоставит в распоряжение музея две картины.

Вот только вместо новых полотен музей получил два чистых холста, которые автор шедевров иронично назвал «Бери деньги и беги».

На Йенса подали в суд, и теперь он должен вернуть денежные средства, которые получил за картины, а вовсе не за это безобразие.

Однако, художник считает, что сделка была честной.

Выставив на всеобщее обозрение его шутливые полотна, музей давным-давно заработал куда больше денег, чем те злосчастные 67000 евро.

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