Художник получил деньги за две картины, но вместо этого «создал» два чистых холста

Йенс Хаанинг получил от руководства музея Кунстена (Ольборг, Дания) гонорар в размере около 67000 евро.

Предполагалось, что после этого художник предоставит в распоряжение музея две картины.

Вот только вместо новых полотен музей получил два чистых холста, которые автор шедевров иронично назвал «Бери деньги и беги».

На Йенса подали в суд, и теперь он должен вернуть денежные средства, которые получил за картины, а вовсе не за это безобразие.

Однако, художник считает, что сделка была честной.

Выставив на всеобщее обозрение его шутливые полотна, музей давным-давно заработал куда больше денег, чем те злосчастные 67000 евро.