Водитель грузовика умер после аварии на МКАД города Минска

17:55 2025-02-17
Водитель грузовика умер после аварии на МКАД города Минска

От удара кабину сильно расплющило, на месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГАИ Заводского района.

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В МЧС сообщили, что столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.

В результате в кабине одного из большегрузов оказался зажат водитель, он находился в бессознательном состоянии.

Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали медикам для проведения реанимационных мероприятий.

Спасти 55-летнего водителя седельного тягача Renault не удалось – он скончался. Об этом сообщила столичная ГАИ.

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