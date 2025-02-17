Водитель грузовика умер после аварии на МКАД города Минска

В МЧС сообщили, что столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль.

В результате в кабине одного из большегрузов оказался зажат водитель, он находился в бессознательном состоянии.

Работники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину и передали медикам для проведения реанимационных мероприятий.

Спасти 55-летнего водителя седельного тягача Renault не удалось – он скончался. Об этом сообщила столичная ГАИ.