10 беспилотников, названных «HAKOBO» можно использовать для различных сценариев – от мобильной торговли до доставки последней мили.
Panasonic проводит тестирование 10 беспилотников в Японии
18:02 2025-02-17
Первая компания в Японии, которая получила разрешение на одновременную эксплуатацию 10 небольших дистанционно управляемых транспортных средств на дорогах общего пользования в нескольких регионах страны.
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