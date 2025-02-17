Panasonic проводит тестирование 10 беспилотников в Японии

18:02 2025-02-17
Panasonic проводит тестирование 10 беспилотников в Японии

Первая компания в Японии, которая получила разрешение на одновременную эксплуатацию 10 небольших дистанционно управляемых транспортных средств на дорогах общего пользования в нескольких регионах страны.

10 беспилотников, названных «HAKOBO» можно использовать для различных сценариев – от мобильной торговли до доставки последней мили.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
17:55
Водитель грузовика умер после аварии на МКАД города Минска
Водитель грузовика умер после аварии на МКАД города Минска От удара кабину сильно расплющило, на месте происшествия работают спасатели, сотрудники ГАИ Заводского района.
admin
17:50
Грузовик врезался в маршрутку на остановке в Минске – пять человек отвезены в больницу
Грузовик врезался в маршрутку на остановке в Минске – пять человек отвезены в больницу ГАИ опубликовала дополнительные фото, из которых понятно, что в маршрутку врезался грузовик ГАЗ, за рулем грузовика находился 21-летний водитель.
admin
17:15
Молодая женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае, ее тело нашел сожитель
Молодая женщина погибла в ванне с кипятком в Красноярском крае, ее тело нашел сожитель Поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов в городе Ачинске тела 32-летней женщины с термическими ожогами в результате воздействия высоких температур, каких-либо иных видимых телесных повреждений не обнаружено.
admin
17:53
В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84
В колонии в Алтайском крае умер самый старый заключённый России Александр Анискин, которому было 84 Врачи зафиксировали у Анискина закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отёк мозга, а также сильную гематому. По одной из версий, 84-летний заключённый мог стать жертвой нападения других осуждённых колонии.
admin
17:38
Первый конкурс «Мисс мира» прошёл в 1951 году
Первый конкурс «Мисс мира» прошёл в 1951 году Его организовал ветеран Второй мировой, музыкант духового оркестра и начинающий продюсер Эрик Морли.
Новости СМИ2